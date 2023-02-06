余偉文：最優惠利率見頂言之尚早，料第四季銀行壞帳或輕微上升

《經濟通通訊社６日專訊》金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示， 銀

行最優惠利率及存款利率屬商業決定，要視乎自身的資金成本，若它們認為其資金較為充裕，便

未必上調相關利率，但現時加息周期仍未結束，預期在其後的美國加息後，港元拆息將會跟隨上

升，銀行或有更大壓力調整其商業利率，認為本港最優惠利率見頂「言之尚早」。



＊料上季特定分類貸款輕微增長＊



他指出，儘管去年本港貸款錄得負增長，但當中用於香港的貸款增長錄得輕微上升，香港以

外的貸款則有所下降，因為當中有不少是用於內地，而去年因內地經濟情況，通關尚未開始，使

相關的投資意欲有所下降，而今年不論香港或內地經濟情況均有所反彈，特別是內地，留意到內

地政策不確定性有所減少，在投資意欲增加下，內地的貸款將會有所增長，因本港經濟反彈，或

帶動本港貸款增長。

他補充，預期去年第四季特定分類貸款將錄輕微增長，因第四季內房方面仍然有壓力，而今

年首兩季情況則不明朗。



＊「還息不還本」計劃採取「循序漸退」方式＊



對於「還息不還本」，他指出，相關支援措施不應長久，考慮到復常步伐，局方對此會採用

「循序漸退」的方式，包括先償還一部分本金等，往後會與業界繼續商討有關的方法，在用量方

面，由起初合資格客戶中有１６％使用該計劃，現時只有２％客戶使用該計劃，留意到用量有所

減少。

對於今年外匯基金表現，他表示，難以預計相關表現，因當中存有不明朗性，往後需留意利

率走勢、通脹情況及地緣政治等因素。

金管局在諮詢總結確認將會把與穩定幣相關的若干活動納入監管，他指出，金管局會在法案

提交立法會前就擬落實的監管細節作出進一步諮詢，期望在２０２３╱２４年落實監管安排，預

期在明年初才能引入相關法例。（ｂｎ）





