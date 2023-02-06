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06/02/2023 14:01

港交所與沙特證交所簽合作協議，在金融科技及互掛上市等探索機遇

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）宣布，與沙特證交所集團簽署合作備忘錄
，雙方將在金融科技、ＥＳＧ、互掛上市以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇，以推動雙
方金融市場互惠互利。
　　港交所行政總裁歐冠昇表示，很高興與沙特證交所集團簽訂合作備忘錄，以繼續致力推動連
接世界、共建可持續未來的戰略。沙特阿拉伯王國以及毗鄰的中東地區是世界上最具活力和令人
振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球增長速度最快的投資者群體。香港及港交所的市場為國際
投資者和企業提供大量機遇，包括透過本港獨特的互聯互通計劃連接中國內地市場。這份協議標
誌著雙方的公司和市場之間將加強協作，並期待一同探索更多未來合作領域。
　　沙特證交所集團行政總裁Ｋｈａｌｉｄ　Ａｌ　Ｈｕｓｓａｎ表示，期望將沙特的資本市場
發展成連接東西方的投資樞紐。來自亞洲的發行人及投資者對其市場的興趣與日俱增，這次簽訂
的備忘錄，有助未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。
　　港交所表示，很高興成為「推廣香港新優勢專責小組」的夥伴機構之一，對外推廣香港資訊
與機遇，並參與香港行政長官李家超率領訪問沙特阿拉伯王國及阿拉伯聯合酋長國的高級代表團
。（ａｃ）

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