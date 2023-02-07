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07/02/2023 17:55

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６５６﹒９２萬元，買藥明沽盈富

　　《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指高開６６點，報２１２８８點。最高升２９０點報
２１５１２點，最低升３７點報２１２５９點。恒指收報２１２９８點，升７６點或０﹒３６％

　　北水全日淨流入１６５６﹒９２萬元，減少９９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是藥明
生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的
依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１０３７﹒７７億元減少２３﹒７％。其中港股通成交２６６﹒１億元，佔總成交
２５﹒６％。
　　藥明生物升１﹒５％報６４﹒４５元，北水淨買入２﹒２億元；中國海洋石油升２﹒１５％
報１１﹒４元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股升０﹒８５％報３８０元，北水淨買入１﹒７
億元。
　　盈富基金升０﹒２８％報２１﹒４２元，北水淨賣出４﹒５億元；恒生中國企業升
０﹒７７％報７３﹒１元，北水淨賣出３億元；工商銀行升１％報４﹒０５元，北水淨賣出２億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒１９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒１２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒７２
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　１﹒０１
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　０﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－４﹒４６
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－２﹒９７
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－２﹒０２
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－１﹒０７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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