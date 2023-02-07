【北水炒Ｄ乜】淨流入１６５６﹒９２萬元，買藥明沽盈富

《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指高開６６點，報２１２８８點。最高升２９０點報
２１５１２點，最低升３７點報２１２５９點。恒指收報２１２９８點，升７６點或０﹒３６％
。
北水全日淨流入１６５６﹒９２萬元，減少９９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是藥明
生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的
依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１０３７﹒７７億元減少２３﹒７％。其中港股通成交２６６﹒１億元，佔總成交
２５﹒６％。
藥明生物升１﹒５％報６４﹒４５元，北水淨買入２﹒２億元；中國海洋石油升２﹒１５％
報１１﹒４元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股升０﹒８５％報３８０元，北水淨買入１﹒７
億元。
盈富基金升０﹒２８％報２１﹒４２元，北水淨賣出４﹒５億元；恒生中國企業升
０﹒７７％報７３﹒１元，北水淨賣出３億元；工商銀行升１％報４﹒０５元，北水淨賣出２億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） ２﹒１９
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１２
騰訊控股 （００７００） １﹒７２
商湯 （０００２０） １﹒０１
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒９３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －４﹒４６
恒生中國企業 （０２８２８） －２﹒９７
工商銀行 （０１３９８） －２﹒０２
香港交易所 （００３８８） －１﹒０７
中國移動 （００９４１） －０﹒８３
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