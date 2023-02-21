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21/02/2023 18:13

【企業盈警】大成糖業料去年錄稅前虧損２﹒１億至２﹒５億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》大成糖業（０３８８９）公布，預期集團截至２０２２年１２
月３１日止年度將錄得介乎於２﹒１億元至２﹒５億元的除稅前虧損，２０２１年度除稅前虧損
約９７９０萬元。虧損擴大主要由於期內並無錄得一次性債務重組收益，於截至２０２１年１２
月３１日止年度則錄得金額約１﹒２８３億元。（ｈｐ）

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