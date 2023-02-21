【企業盈警】大成糖業料去年錄稅前虧損２﹒１億至２﹒５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》大成糖業（０３８８９）公布，預期集團截至２０２２年１２
月３１日止年度將錄得介乎於２﹒１億元至２﹒５億元的除稅前虧損，２０２１年度除稅前虧損
約９７９０萬元。虧損擴大主要由於期內並無錄得一次性債務重組收益，於截至２０２１年１２
月３１日止年度則錄得金額約１﹒２８３億元。（ｈｐ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|中國故事21/02/2023
《神州經脈》二中全會周日開 內房啟私募投資試點 滬指返三千三
|財經熱話21/02/2023
匯控業績勝預期兼擬復派季息 股價仍跌應如何部署？
|FOCUS21/02/2023
【FOCUS】北京促談俄烏 力避地緣零和
|專訪21/02/2023
【專訪】陶冬：日本貨幣政策要變天了！（有片）
|財經熱話21/02/2023
政策再吹暖風 大行料銷售續改善 內房逆市造好
|大行報告21/02/2023
【大行炒D乜】大摩點評濠賭及餐飲股 一表睇晒邊隻睇好邊隻睇淡
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰