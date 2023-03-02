《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲局３月議息會議結果的五個可能

《廣匯論勢》近日匯市回歸平靜，美息去向炒來炒去三幅被，目前市場普遍認為，當聯邦基

金利率上限達到５﹒２５或５﹒５厘，聯儲局就會停止加息，但美國通脹率放緩速度減慢，就業

市場表現仍然強勁，故實際情況就要看聯儲局３月２２日議息會後，究竟是維持加息２５基點，

還是加息半厘，以及ＦＯＭＣ委員是否調高今年聯邦基金利率目標範圍上限。



＊市場反應隨議息結果而定＊



市場對不同結果的反應將有極大差異，以下是筆者的估計：

一、加息２５基點及維持今年聯邦基金利率目標範圍上限在５﹒２５厘，美元匯價輕微上升；

二、加息２５基點，並調高今年聯邦基金利率目標範圍上限２５基點，美元短暫上升後回落；

三、加息２５基點，並調高今年聯邦基金利率目標範圍上限５０基點，美元急升後維持在高位徘

徊；

四、加息５０基點，但維持今年聯邦基金利率目標範圍上限在５﹒２５厘（即暗示結束加息周期

），美元匯價急跌；

五、加息５０基點，並調高今年聯邦基金利率目標範圍上限，美元匯價急升後維持強勢。



＊就業及通脹數據主宰息口＊



當然，鮑威爾的會後講話，以及美國隨後公布的就業及通脹相關數據，將會左右聯儲局的貨

幣政策取態。下周五美國勞工部就會公布２月份就業報告，且看會否如１月般增加５０萬個非農

職位，還是這個１９３９年以來，機會率僅略大過３％的增幅，只是季節性或因惡劣天氣造成的

假象！

另外，３月１４日亦會公布２月消費者物價指數（ＣＰＩ），市場預期按年升幅將由

６﹒４％放緩至５﹒９％，與目前市場普遍預期的聯邦基金利率上限相差不足１個百分點。從

２００９年以來，美國２月非農業職位平均增加２０﹒１萬，假若與實際數字接近，而２月份通

脹再度加速放緩，市場以至聯儲局官員對於未來進一步大幅加息預期必會降溫，美元匯價料現調

整。



＊美匯指數１０７﹒８阻力大＊



從美匯指數日線圖所見，５０日ＳＭＡ（１０４﹒３９）可視為主要趨勢支持線，美匯指數

在今年２月１５日正式上破該線後持續上升，故預料美元匯價即使短期走弱，亦料於５０日

ＳＭＡ以上回穩，預期反彈去年９月至今年２月跌浪５０％，至１０７﹒８０附近才會遇到較大

阻力，日線圖亦顯示該位為明顯然的技術性阻力位。

面對美元匯價短期或會回調，現時追買美元風險增加，若考慮以套息為主，目前以沽日圓買

入美元或其他非美所得利息較大。以買入一手合約總值１０萬美元的美元兌日圓為例，部分匯商

給予的過夜利息就有１０４港元，而買入一手合約總值１０萬美元的美元兌瑞郎，過夜利息亦有

８０多港元，一周之中有一天更會收取三日利息，以一個月２０個交易日及當中有４日收入三日

利息計，買入總值１０萬美元的美元兌瑞郎合約，一個月約可收取２２４０港元利息。不過，仍

須注意，每天可以收取的利息或會有輕微增減，當然，最重要是這屬於槓桿操作，而匯率的波動

可以造成重大虧損。



＊美元兌瑞郎中長線望一算＊



雖然植田和男近期的講話偏向鴿派，但上任日本央行行長後才會知道他是否扮鴿實鷹，同時

亦令到買入或沽出日圓的同樣面對不確定性。美元兌瑞郎的走勢反而較為明朗，今年２月初低見

０﹒９０６０後持續回升，現已升至０﹒９４水平。２０２１年初所做的低位０﹒８７５６為聯

儲局以至其他主要央行大幅減息所致，美元兌瑞郎幾乎不可能重返該位，相信０﹒９０已是中長

線支持，即風險為４００點子，短期美元兌瑞郎料挑戰５０日ＳＭＡ（現約０﹒９５６６），中

長線再試一算的機會率仍高，想財息兼收應是個不錯的選擇！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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