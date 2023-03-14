《缸邊隨筆－石鏡泉》救得了嗎？

《缸邊隨筆》ＳＩＶＢ出事了，美國政府全力救援，但救得了嗎？先看美政府怎救。



美儲局周日（１２日）出了如下聲明：



Ｔｏ ｓｕｐｐｏｒｔ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ ａｎｄ

ｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓ， ｔｈｅ Ｆｅｄｅｒａｌ Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｂｏａｒｄ ｏｎ

Ｓｕｎｄａｙ ａｎｎｏｕｎｃｅｄ ｉｔ ｗｉｌｌ ｍａｋｅ ａｖａｉｌａｂｌｅ

ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ ｆｕｎｄｉｎｇ ｔｏ ｅｌｉｇｉｂｌｅ ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ

ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ ｔｏ ｈｅｌｐ ａｓｓｕｒｅ ｂａｎｋｓ ｈａｖｅ ｔｈｅ

ａｂｉｌｉｔｙ ｔｏ ｍｅｅｔ ｔｈｅ ｎｅｅｄｓ ｏｆ ａｌｌ ｔｈｅｉｒ

ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｓ﹒ Ｔｈｉｓ ａｃｔｉｏｎ ｗｉｌｌ ｂｏｌｓｔｅｒ ｔｈｅ

ｃａｐａｃｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｂａｎｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｔｏ

ｓａｆｅｇｕａｒｄ ｄｅｐｏｓｉｔｓ ａｎｄ ｅｎｓｕｒｅ ｔｈｅ ｏｎｇｏｉｎｇ

ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ ｏｆ ｍｏｎｅｙ ａｎｄ ｃｒｅｄｉｔ ｔｏ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｙ﹒



譯過來就是，會提供足夠資金，給所有合格銀行去支付存款者的提取，以保障經濟和信貸市

場運作。



錢從何來？是透過個ＢＴＦＰ來。



Ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ｗｉｌｌ ｂｅ ｍａｄｅ ａｖａｉｌａｂｌｅ

ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｃｒｅａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｎｅｗ Ｂａｎｋ Ｔｅｒｍ

Ｆｕｎｄｉｎｇ Ｐｒｏｇｒａｍ（ＢＴＦＰ）， ｏｆｆｅｒｉｎｇ ｌｏａｎｓ ｏｆ

ｕｐ ｔｏ ｏｎｅ ｙｅａｒ ｉｎ ｌｅｎｇｔｈ ｔｏ ｂａｎｋｓ， ｓａｖｉｎｇｓ

ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ， ｃｒｅｄｉｔ ｕｎｉｏｎｓ， ａｎｄ ｏｔｈｅｒ

ｅｌｉｇｉｂｌｅ ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ ｐｌｅｄｇｉｎｇ

Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｔｒｅａｓｕｒｉｅｓ， ａｇｅｎｃｙ ｄｅｂｔ ａｎｄ ｍｏｒｔｇａｇｅ－

ｂａｃｋｅｄ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ， ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｑｕａｌｉｆｙｉｎｇ

ａｓｓｅｔｓ ａｓ ｃｏｌｌａｔｅｒａｌ﹒ Ｔｈｅｓｅ ａｓｓｅｔｓ ｗｉｌｌ ｂｅ

ｖａｌｕｅｄ ａｔ ｐａｒ﹒ Ｔｈｅ ＢＴＦＰ ｗｉｌｌ ｂｅ ａｎ

ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ ａｇａｉｎｓｔ

ｈｉｇｈ－ｑｕａｌｉｔｙ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ， ｅｌｉｍｉｎａｔｉｎｇ ａｎ

ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ’ｓ ｎｅｅｄ ｔｏ ｑｕｉｃｋｌｙ ｓｅｌｌ ｔｈｏｓｅ

ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｉｎ ｔｉｍｅｓ ｏｆ ｓｔｒｅｓｓ﹒



譯過來是：成立個Ｂａｎｋ Ｔｅｒｍ Ｆｕｎｄｉｎｇ Ｐｒｏｇｒａｍ（ＢＴＦＰ），

向合資格的、有需要的存貸機構，提供一年期的抵押資金，以免這些存貸機構，在市場急求售資

產，而引起金融市場波動。



這個想法是很好的，這個ＢＴＦＰ有幾多資金可以去頂這個需急救錢局！



美儲局謂，美財政部會自Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ Ｆｕｎｄ撥出

２５０億美元予ＢＴＦＰ，但市場估這個急救錢是需資２兆美元！！！２５０億去頂２兆美元局

？怕大衞高栢飛也搞不定！



喔！會不會這２５０億只是先頭撥款，繼後有大資金押注？聽好了，以下是美儲局、美財政

部和Ｆｅｄｅｒａｌ Ｄｅｐｏｓｉｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

（ＦＤＩＣ）出的聯合聲明：



Ａｆｔｅｒ ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ ａ ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ ｆｒｏｍ

ｔｈｅ ｂｏａｒｄｓ ｏｆ ｔｈｅ ＦＤＩＣ ａｎｄ ｔｈｅ Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｒｅｓｅｒｖｅ， ａｎｄ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

， Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ Ｙｅｌｌｅｎ ａｐｐｒｏｖｅｄ ａｃｔｉｏｎｓ

ｅｎａｂｌｉｎｇ ｔｈｅ ＦＤＩＣ ｔｏ ｃｏｍｐｌｅｔｅ ｉｔｓ

ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ， Ｓａｎｔａ

Ｃｌａｒａ， Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ， ｉｎ ａ ｍａｎｎｅｒ ｔｈａｔ ｆｕｌｌｙ

ｐｒｏｔｅｃｔｓ ａｌｌ ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｓ﹒ Ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｓ ｗｉｌｌ

ｈａｖｅ ａｃｃｅｓｓ ｔｏ ａｌｌ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｍｏｎｅｙ ｓｔａｒｔｉｎｇ

Ｍｏｎｄａｙ， Ｍａｒｃｈ １３﹒ Ｎｏ ｌｏｓｓｅｓ ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ

ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ

ｗｉｌｌ ｂｅ ｂｏｒｎｅ ｂｙ ｔｈｅ ｔａｘｐａｙｅｒ﹒



Ｗｅ ａｒｅ ａｌｓｏ ａｎｎｏｕｎｃｉｎｇ ａ ｓｉｍｉｌａｒ

ｓｙｓｔｅｍｉｃ ｒｉｓｋ ｅｘｃｅｐｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ

， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ｗｈｉｃｈ ｗａｓ ｃｌｏｓｅｄ

ｔｏｄａｙ ｂｙ ｉｔｓ ｓｔａｔｅ ｃｈａｒｔｅｒｉｎｇ ａｕｔｈｏｒｉｔｙ﹒

Ａｌｌ ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｓ ｏｆ ｔｈｉｓ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｗｉｌｌ ｂｅ

ｍａｄｅ ｗｈｏｌｅ﹒ Ａｓ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ

Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ， ｎｏ ｌｏｓｓｅｓ ｗｉｌｌ ｂｅ

ｂｏｒｎｅ ｂｙ ｔｈｅ ｔａｘｐａｙｅｒ﹒



譯過來就是，會救，但不會用納稅人的錢來救，即是就是這麼多，或是要多怕也多不了多少

，不會傾全國之力去救。於是：存款戶的錢應是安全的，但債主、股東，都不被納入被救之列。



如這２５０億能起到四両撥千斤，起到定海神針作用，真是天佑美國，但如穩不了呢？美國

有１８兆美元的存款額。



ＳＩＶＢ未出事前是美國第１８大銀行，截至去年底，ＳＩＶＢ的存戶有１７００億存在

ＳＩＶＢ！這兩周ＳＩＶＢ的存款已被提走了不少，ＳＩＶＢ的現金存量已達負數。但現金存量

到負數，並不代表所有存戶已提取了所有的錢，一如有人欠債（存戶）百萬，但袋已清零，此人

仍有一百萬元的欠債。



ＳＩＶＢ雖然爆煲，但一些大銀行對收購ＳＩＶＢ表示出興趣，有白武士來救，好事。但在

２００８年３月也有Ｂｅａｒ Ｓｔｅａｒｎｓ等機構陷財困，而由美國的大金融機構合併了。

但到８月，仍免不了有雷曼倒閉，因為這些機構要倒，是泡沫所然，是個趨勢。



滙豐（００００５） 就先行軍，用一英鎊收購了ＳＩＶＢ的英國業務，咁平，必然是要孭

埋ＳＩＶＢ英國的債。現時看銀行業的資產，不是看你存款有多少（因隨時可以被提出），而是

要看貸出去的債能否被收回來。估計ＳＩＶＢ英國的貸出債有５５億英鎊，這些債能否被回收，

全取決於債仔（多是科技創投）在未來的科研成效，產品可否成金及未來的信貸情況如何（加息

？減息？），我看不通。



＊美加息周期已死＊



上文提及的美儲局、美財政部和ＦＤＩＣ的聲明是如此結語：



Ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｂａｎｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｒｅｍａｉｎｓ

ｒｅｓｉｌｉｅｎｔ ａｎｄ ｏｎ ａ ｓｏｌｉｄ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ， ｉｎ

ｌａｒｇｅ ｐａｒｔ ｄｕｅ ｔｏ ｒｅｆｏｒｍｓ ｔｈａｔ ｗｅｒｅ ｍａｄｅ

ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｒｉｓｉｓ ｔｈａｔ ｅｎｓｕｒｅｄ

ｂｅｔｔｅｒ ｓａｆｅｇｕａｒｄｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｂａｎｋｉｎｇ

ｉｎｄｕｓｔｒｙ﹒ Ｔｈｏｓｅ ｒｅｆｏｒｍｓ ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｗｉｔｈ

ｔｏｄａｙ＇ｓ ａｃｔｉｏｎｓ ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅ ｏｕｒ ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ

ｔｏ ｔａｋｅ ｔｈｅ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ ｓｔｅｐｓ ｔｏ ｅｎｓｕｒｅ

ｔｈａｔ ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｓ＇ ｓａｖｉｎｇｓ ｒｅｍａｉｎ ｓａｆｅ﹒



譯過來是：



我們自上次金融危機（雷曼爆破）之後已做了不少改進，以保證存戶的存款安全，今次亦如

是，存戶的錢是安全的。



市場怎解讀？



Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ：ｔｈｅ Ｆｅｄ＇ｓ ｈｉｋｉｎｇ ｃｙｃｌｅ ｉｓ

ｄｅａｄ ａｎｄ ｂｕｒｉｅｄ， ａｎｄ ｈｅｒｅ ｃｏｍｅｓ ｔｈｅ ｎｅｘｔ

ｒｏｕｎｄ ｏｆ ｍａｓｓｉｖｅ ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ ｉｎｊｅｃｔｉｏｎｓ﹒ Ｉｔ

ａｌｓｏ ｍｅａｎｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｆｅｄ， Ｔｒｅａｓｕｒｙ ａｎｄ ＦＤＩＣ

ｈａｖｅ ｊｕｓｔ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄ ｔｈｅ ｍｏｓｔ

ｄｅｖａｓｔａｔｉｎｇ ｈｕｍｉｌｉａｔｉｏｎ ｉｎ ｒｅｃｅｎｔ ｈｉｓｔｏｒｙ

－ ｊｕｓｔ ４ ｄａｙｓ ａｇｏ Ｐｏｗｅｌｌ ｗａｓ ｔｅｌｌｉｎｇ

Ｃｏｎｇｒｅｓｓ ｈｅ ｃｏｕｌｄ ｈｉｋｅ ５０ｂｐｓ ａｎｄ ｈｅｒｅ ｗｅ

ａｒｅ ｎｏｗ ｕｓｉｎｇ ｔａｘｐａｙｅｒ ｆｕｎｄｓ ｔｏ ｂａｉｌ ｏｕｔ

ｂａｎｋｓ ｔｈａｔ ｈａｖｅ ｃｏｌｌａｐｓｅｄ ｂｅｃａｕｓｅ ｔｈｅｙ

ｃｏｕｌｄｎ＇ｔ ｅｖｅｎ ｈａｎｄｌｅ ４﹒７５％ ａｎｄ ｓｏｍｅｈｏｗ ｔｈｅ

Ｆｅｄ ｈａｓ ｎｏ ｉｄｅａ！



美儲局加息周期已死！！！



４日前鮑威爾尚向國會聽證會講，可以加息至５厘上。但今時在４﹒７５％的聯邦基金利率

水平，ＳＩＶＢ及其他類似銀行，已頂唔順，破產了，美儲局尚要加息？



所以美息的加息預期立跌。



在上周五（１０日），市場已賭到今年底，美儲局要減息２５點子，在昨文亦已提出了。



所以筆者一直認為鮑威爾是插上鷹毛的鴿，因為形勢比人強！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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