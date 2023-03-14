《真知灼見－溫灼培》從矽谷銀行事件看美元黃金

《真知灼見》矽谷銀行事件繼續發酵，有其他美國小型銀行亦遭牽連導致股價出現大跌。事

件令市場更加相信聯儲局再難大舉加息。按利率期貨市場價格變化顯示，現再沒有市場估計聯儲

局於本月２３日議息會有機會加息半厘，相反估加息２５基點繼續成為共識。而更有趣是估不加

息的機率現竟然也有三成。對於是次加息周期的終值估計，現市場估今年內可能只有多一次加息

機會，就是本月議息會的２５基點加幅，這樣美息於４﹒７５％－５﹒０％範圍便將見頂。之後

很大可能將進入減息周期，並很大機會於今年內出現減息情況。

上述預測與一周前市場的想法可謂出現了１８０度的轉變。回顧上周市場還在估計今年美息

終值水平可能要攀至５﹒５％甚至更高。而就是上周在國會聽證會上聯儲局主席鮑威爾仍發出要

繼續加息打壓通脹言論。



＊美國情況也影響到歐息變化＊



回看美元，美匯指數雖跌，今早（１４日）於亞洲市場處１０４指數點之下報１０３﹒７６

，但跌幅未算嚴重。究其原因是現今在美國發生的情況也使其他央行變得警惕，避免過分加息重

蹈美國覆轍的情況。事實上，過去不少國家要加息也是迫於無奈。當美國不斷加息，他們不加其

貨幣便只好貶值，並導致進口通脹大幅攀升。所以當聯儲局有機會降低加息步伐，市場也隨即估

歐央行等其他央行的加息步伐也將降低。據最新利率期貨市場價格變化顯示，現市場估於本周四

（１６日） 議息會，歐央行加息半厘機率已從先前的共識，降到只有五成機率。相反，現在加

息２５基點才是共識。對於歐央行是次加息周期的終值預測，現市場估已不是要加至４厘水平才

見頂，而是加至３﹒２５％便見頂。今早於亞洲市場，歐元報１﹒０７１７美元。



＊歐美能否保持２％通脹目標成疑＊



既然聯儲局再難加息，往後重點便要看通脹。假若歐美的通脹遲遲不降，屆時歐美央行的情

況將會相當尷尬，並可能再難維持２％的通脹目標。通脹目標一旦提升，這樣市場對貨幣的信任

程度將會降低，這解釋了為何今天金價不再是如上周般靠近１８００美元水平而是處１９１２美

元的原因。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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