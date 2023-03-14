《廣匯論勢－鄭廣復》矽插谷底，無銀不行；聯儲議息，止在必行

《廣匯論勢》大家知道銀行最怕甚麼動物嗎？羊？非也，是公雞，因為它會啼－雞啼（擠提

）！笑笑好了。任何一間銀行，遇到擠提都會是個大麻煩，因為其主要資產（負債）就是存款，

銀行的生存就是靠支付存戶利息去獲取存款，然後以更高的利息借出資金，賺取息差而生存。然

而，當銀行的業務愈做愈大，其累積的盈利足以讓它有屬於自己的可動用資金，它就可以拓展其

他業務去獲取利潤，但存款仍然是銀行的重要支柱。



＊ＳＶＢ敗於投資策略錯誤＊



聯儲局自去年３月以來持續大幅加息，間接導致ＳＶＢ倒閉，但顯然主要原因是ＳＶＢ投資

失誤，沒有做好風險管理所致。ＳＶＢ業務專注於初創科企及風險資本，截至２０２２年３月

３１日止，ＳＶＢ擁有的存款額達到１９８０億美元，較２０２０年６月時的７４０億美元，大

幅增加１２４０億美元。擁有大量存款，ＳＶＢ當然要找尋投資項目，於是它決定購買債券，大

部分是聯邦代理的按揭抵押證券（ＭＢＳ），雖然可以降低信貸風險，但卻加大了利率風險。



根據巴隆氐（Ｂａｒｒｏｎ＇ｓ）所講，最大問題是它投資了大量年期長達１０年以上的

ＭＢＳ，而非投資年期５年以下的債券或ＭＢＳ。當聯儲局在去年３月開始持續大幅加息，債息

上升、債價下跌，令ＳＶＢ持有的長年期ＭＢＳ招致虧損。



＊會計準則遮蓋虧損＊



截至２０２２年底止，在ＳＶＢ的２１１０億美元總資產中，就有１１７０億美元的ＭＢＳ

，在其債券投資組合之中，大約９１０億美元以「持有至到期」入帳，但其時僅值７６０億美元

，即帳面虧損了１５０億美元，金額為２０２１年底時虧損１０億美元的１５倍，而整個投資組

合所獲取的平均回報只有１﹒６厘，遠低於目前的ＭＢＳ的約５厘利息。

然而，ＳＶＢ並無發現這個問題，原因是會計準則容許「持有至到期」項目以成本價入帳，

而這１５０億美元的帳面虧損，幾乎等於ＳＶＢ截至２０２２年底止的１６０億美元總股本。

利率持續上升令不少初創企業未能透過首次公開招股（ＩＰＯ）集資，而私人籌集資金成本

更高，故此令到ＳＶＢ的存戶開始提取資金，以滿足其流動性所需。ＳＶＢ逼不得已，唯有在上

周四拋售了總額２１０億美元的債券投資組合，當中絕大部分是美國國債，造成１８億美元的虧

損。



＊滙控冷手執個熱煎堆＊



為填補虧損，ＳＶＢ同日宣布發行總額２２﹒５億美元的普通股及優先可換股，導致其股份

遭到拋售，ＳＶＢ股價當日大跌６０％，投資者擔心有更多存戶提取存款，可能令ＳＶＢ需要加

大籌集的資金，這反而令其集資失敗，而提取存款的存戶愈來愈多，令ＳＶＢ需要出售公司資產

去應付「雞啼」（擠提），但被美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）關閉並接管。後面的故事，

就是美國政府出手保障ＳＶＢ存戶，以及滙控以１英鎊收購了ＳＶＢ在英國的子公司，同時準備

注資２０億英鎊。開拓新業務。



＊銀行業隨時落雨收傘＊



現時投資者關注的是，聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）在下周議息會後，究竟是加息半

厘，還是四分之一厘，抑或因應ＳＶＢ事件的影響不確定而按兵不動？今晚美國勞工部將會公布

２月消費者物價指數（ＣＰＩ），市場預期中值為按年上升６％，即由１月份的６﹒４％再度加

速下降，此外，油價昨晚亦大跌，原因是投資者擔心美國以至其他地區的銀行業亦存在同樣的問

題，可能觸發經濟衰退。

事實上，若然銀行加強風險控制，提高核心資本充足率（核心資本可以發行普通股或提高保

留利潤等方式去增加），銀行為降低風險，一是減持風險資產（但美國國債不屬於風險資產），

又或透過收緊對外貸款去控制壞帳風險，如此，借貸利率將會提高，對外貸款亦會減少，企業經

營將會遇到困難，整體經濟陷入衰退的風險大增。



＊縛好安全帶為上策＊



我認為，聯儲局將在今次會議維持聯邦基金利率目標範圍在４﹒５至４﹒７５厘，以等待

ＳＶＢ倒閉事件發酵，觀察其對整體經濟有何影響後才行決定貨幣政策取態，現時加多０﹒２５

厘或不大，亦不會對通脹有何影響。然而，當局仍可信心十足地加息，以反映其認為相關事件不

會對美國銀行業構成系統性風險。不過，美國財長耶倫、聯儲局主席鮑威爾及白宮經濟顧問不也

曾在一年多前分別指出，通脹乃暫時性及美國並無陷入技術性經濟衰退嗎？言猶在耳，自己縛好

安全帶，應該較深信官員的言論更有保障！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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