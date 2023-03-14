《師傅教路－黃瑋傑》新特能源去年盈利大增，加快提升多晶硅產能

《師傅教路》新特能源（０１７９９）主要從事研發、生產和銷售高純多晶硅，以及建設和

運營風能、光伏電站。受惠多晶硅銷量增加及硅料價格大幅上漲，集團２０２２年度業績大幅增

長，期內實現營業收入３７５﹒４１億元人民幣，較２０２１年度增長６６﹒６８％；股東應佔

淨利潤為１３３﹒９５億元，增長１７０％。集團去年實現多晶硅產量１２﹒５９萬噸，增長

６１﹒０３％；實現多晶硅銷量１０﹒６７萬噸，增長４２﹒９２％。集團加快提升多晶硅產能

，已完成新疆甘泉堡基地多晶硅生產線技術改造及內蒙古１０萬噸多晶硅項目建設及調試，並快

速實現達質達產，令多晶硅產能提升至２０萬噸╱年。此外，正全力推動新疆昌吉准東經濟技術

開發區年產２０萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目一期１０萬噸建設，預計將於

今年上半年投產。



＊強化集中式風能光伏項目開發，推動戶用分布式光伏業務＊



下游業務方面，集團著力強化集中式風能、光伏項目開發，圍繞源網荷儲、多能互補、儲能

等新模式，積極推進資源獲取，去年新增獲取風能、光伏項目指標超過６ＧＷ。同時積極推動戶

用分布式光伏業務開展並推出解決方案，在江西、山東、河南、陝西四省實現業務落地，開啟新

的業務模式。於２０２２年度，集團新增併網發電的運營項目裝機容量約３５０ＭＷ，其餘在建

項目預計於２０２３年陸續併網發電。截至２０２２年１２月３１日，集團已實現併網發電的運

營電站項目約２﹒６１ＧＷ，在建項目超過１ＧＷ。



＊不派末期息料為加快回Ａ進程，往後股息料吸引＊



雖然上年度盈利大幅增長，但新特能源卻宣布不派發末期息，相信是為了加快Ａ股上市進程

，因中國證監會規定企業發行證券時，如果有未完成的利潤分配方案，須在方案執行完成後才能

發行。集團計劃發行不超過３億股Ａ股，募集資金將用於投資建設准東２０萬噸多晶硅項目，該

項目總投資額約１７６億元人民幣。相信集團會在回Ａ完成後再宣布利潤分配方案，股息金額及

股息率料有一定吸引力。建議買入價１９﹒８元，目標２２元，止蝕位１８﹒４元《輝立證券董

事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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