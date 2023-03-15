《缸邊隨筆－石鏡泉》唔賣就唔輸？

《缸邊隨筆》會計上，有個詞叫ｕｎｒｅａｌｉｚｅｄ ｐｒｏｆｉｔ，未兌現損失，意指

眼前資產的損失，只要不出售，就當沒有損失。真的嗎？



股市投資者常有坐艇貨，有人謂，唉！不要沽出、揸住、揸住、揸住，揸到見家鄉時沽出，

就無損失了。



這個理論正確到不可能不正確，但試問，那些在１４０元揸入８號仔的，要揸到何年何月，

才可見家鄉？假如你緊錢開飯，就是差了那一元幾角，是否也要無奈地蝕出？ＳＩＶＢ就是在這

處境中。



不少人以為ＳＩＶＢ要破產，跟雷曼沒甚分別，都是不安分亂買賣，貪心嘛！不是，不是，

ＳＩＶＢ是不貪心，是很守分的，但為甚麼就要破產了？



但要補上些細節，就可知道，ＳＩＶＢ倒閉得真有點冤。



巴菲特的愛股之一Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ，拿了存戶７０％的資金貸出去，這個比率是大

得危險。ＳＩＶＢ只拿了存戶４２％的資金貸出去，餘下的１１９９億是拿去買美國政府的國債

。



美政府國債一向被投資界及經濟教科書視為無風險資產，ＳＩＶＢ用了逾半存戶資金去買這

些無風險資產，為甚麼就會倒閉？



要明白這個先要認識債券價格和債息是成反比走向，但大家少買賣債券，就會對這個債價與

債息的反比關係重視得不夠。



８０年代時的美儲局主席伏爾克將３個月債息推高至２１厘上，長債（三十年）息推高至

１５厘，於是那些票面息為８厘的三十年期債券，就價跌近半，１００元的債只能賣５８元左右

，因為今時市場息已１５厘，那息只得８厘的債券能不折扣賣？１００元的，話是無風險的美國

國債，只能賣５８元左右，這些債券持有者是否真要大出血，真要跳樓賣？筆者當時炒美國國債

，亦就是在當時起，認識到這個無風險美國國債其實是很有風險的。



金融市場，哪有無風險資產？信者亡，是必然的，ＳＩＶＢ就是亡在信錯美國國債是無風險

的資產。



在２０２０年３月，美國十年國債低見０﹒０８厘，在ＳＩＶＢ爆破前，美十年國債息曾升

見４厘。媽呀，三年之內十年息由０﹒０８厘升至４厘，是息升了５０倍呀！仲不輸慘ＳＩＶＢ

？



ＳＩＶＢ也不是那麼不濟，全買了０﹒０８厘的低息（其實是貴價）的十年債，在其

２０２２年的年報（今年１月間發布）就公開表明，他們所持十年債券的平均息是１﹒７８厘，

跟其時３厘左右的市場十年息對比，是有了１５０億的未兌現虧損，ＳＩＶＢ可否捱過這個未兌

現虧損關？應付不到，因為他們的自家資本只得１６０億（存戶存的千億元錢是不可拿來填這個

氹的）。這個未兌現虧損公布後，怎樣了？



醒目的投資者知道了：ＳＩＶＢ老哥，你是蝕不起喎。呀！不是未兌現虧損嗎？又何來要蝕

？



醒目投資者會想，美儲局仲硬要加息噃，即是你那１﹒７８厘息的平息貴價債券，無見家鄉

日啦？如無足夠流動資金，就要蝕沽所持債券，於是２０２３年就可能虧了，當然就是蠢仔走得

摩，於是：



．聰明存戶攞錢走；



．公司高層早一年已急沽貨；



．後知後覺的外圍投資者在近周在６０元、３０元才沽股，其價跟公司高層的３００元沽股

價，天差地別。



＊美國銀行爆破 可能提早減息＊



當然，也不能講ＳＩＶＢ的風險管理團隊沒有責任，他們為甚麼買重十年期美國國債，如肯

買多些３月期票據，３個月就到期，就可以有足夠流動資金去應付今時資金緊絀局。他們喜買長

債，還不是因為短債息太低，不足以付存戶利息使然？而這都要怪美儲局之前大減息，今時急加

息所致。



筆者一直謂美儲局近年急加息，不是全基於遏通脹因素，而是短息拉高了，金融界便最好棄

長買短，使到自己的資金流動性得到保障。可惜，美儲局是做遲了。如果是在２０２１年，通脹

有冒起苗頭時便加息，將近月所加的三數厘息，攤開個長時間來加，便不會對美國金融界帶來

ＳＩＶＢ的難題！



另外，在ＳＩＶＢ爆鑊前４日，美儲局鮑威爾謂要加多啲息，但今時已有大行話美儲局三月

不能加息，甚至要減息。



美財長耶倫在ＳＩＶＢ爆鑊時，尚外訪基輔。外交打仗，關你耶倫乜事，難道要去追「司機

」交軍火數？



雷曼爆破，涉及百間美銀行。但ＳＩＶＢ爆破可以涉及多少間銀行？美國有３４００家大中

小銀行，如他們都是乖乖的將存戶資金多買了無風險美國國債，一旦流動資金出問題，要蝕沽美

債以籌錢否？



這個煲會不會爆？看有幾多銀行存戶去提錢出來，一旦人多了去擠提，這個雪球滾大了，怕

美儲局、美財政部、ＦＤＩＣ都頂不住。但為免擾亂金融，看發展筆者才續文好了。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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