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即市新聞

15/03/2023 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》唔賣就唔輸？

　　《缸邊隨筆》會計上，有個詞叫ｕｎｒｅａｌｉｚｅｄ　ｐｒｏｆｉｔ，未兌現損失，意指
眼前資產的損失，只要不出售，就當沒有損失。真的嗎？
　
　　股市投資者常有坐艇貨，有人謂，唉！不要沽出、揸住、揸住、揸住，揸到見家鄉時沽出，
就無損失了。
　
　　這個理論正確到不可能不正確，但試問，那些在１４０元揸入８號仔的，要揸到何年何月，
才可見家鄉？假如你緊錢開飯，就是差了那一元幾角，是否也要無奈地蝕出？ＳＩＶＢ就是在這
處境中。
　
　　不少人以為ＳＩＶＢ要破產，跟雷曼沒甚分別，都是不安分亂買賣，貪心嘛！不是，不是，
ＳＩＶＢ是不貪心，是很守分的，但為甚麼就要破產了？
　
　　但要補上些細節，就可知道，ＳＩＶＢ倒閉得真有點冤。
　
　　巴菲特的愛股之一Ｗｅｌｌｓ　Ｆａｒｇｏ，拿了存戶７０％的資金貸出去，這個比率是大
得危險。ＳＩＶＢ只拿了存戶４２％的資金貸出去，餘下的１１９９億是拿去買美國政府的國債

　
　　美政府國債一向被投資界及經濟教科書視為無風險資產，ＳＩＶＢ用了逾半存戶資金去買這
些無風險資產，為甚麼就會倒閉？
　
　　要明白這個先要認識債券價格和債息是成反比走向，但大家少買賣債券，就會對這個債價與
債息的反比關係重視得不夠。
　
　　８０年代時的美儲局主席伏爾克將３個月債息推高至２１厘上，長債（三十年）息推高至
１５厘，於是那些票面息為８厘的三十年期債券，就價跌近半，１００元的債只能賣５８元左右
，因為今時市場息已１５厘，那息只得８厘的債券能不折扣賣？１００元的，話是無風險的美國
國債，只能賣５８元左右，這些債券持有者是否真要大出血，真要跳樓賣？筆者當時炒美國國債
，亦就是在當時起，認識到這個無風險美國國債其實是很有風險的。
　
　　金融市場，哪有無風險資產？信者亡，是必然的，ＳＩＶＢ就是亡在信錯美國國債是無風險
的資產。
　
　　在２０２０年３月，美國十年國債低見０﹒０８厘，在ＳＩＶＢ爆破前，美十年國債息曾升
見４厘。媽呀，三年之內十年息由０﹒０８厘升至４厘，是息升了５０倍呀！仲不輸慘ＳＩＶＢ

　
　　ＳＩＶＢ也不是那麼不濟，全買了０﹒０８厘的低息（其實是貴價）的十年債，在其
２０２２年的年報（今年１月間發布）就公開表明，他們所持十年債券的平均息是１﹒７８厘，
跟其時３厘左右的市場十年息對比，是有了１５０億的未兌現虧損，ＳＩＶＢ可否捱過這個未兌
現虧損關？應付不到，因為他們的自家資本只得１６０億（存戶存的千億元錢是不可拿來填這個
氹的）。這個未兌現虧損公布後，怎樣了？
　
　　醒目的投資者知道了：ＳＩＶＢ老哥，你是蝕不起喎。呀！不是未兌現虧損嗎？又何來要蝕

　
　　醒目投資者會想，美儲局仲硬要加息噃，即是你那１﹒７８厘息的平息貴價債券，無見家鄉
日啦？如無足夠流動資金，就要蝕沽所持債券，於是２０２３年就可能虧了，當然就是蠢仔走得
摩，於是：
　
　　．聰明存戶攞錢走；
　
　　．公司高層早一年已急沽貨；
　
　　．後知後覺的外圍投資者在近周在６０元、３０元才沽股，其價跟公司高層的３００元沽股
價，天差地別。
　
＊美國銀行爆破　可能提早減息＊
　
　　當然，也不能講ＳＩＶＢ的風險管理團隊沒有責任，他們為甚麼買重十年期美國國債，如肯
買多些３月期票據，３個月就到期，就可以有足夠流動資金去應付今時資金緊絀局。他們喜買長
債，還不是因為短債息太低，不足以付存戶利息使然？而這都要怪美儲局之前大減息，今時急加
息所致。
　
　　筆者一直謂美儲局近年急加息，不是全基於遏通脹因素，而是短息拉高了，金融界便最好棄
長買短，使到自己的資金流動性得到保障。可惜，美儲局是做遲了。如果是在２０２１年，通脹
有冒起苗頭時便加息，將近月所加的三數厘息，攤開個長時間來加，便不會對美國金融界帶來
ＳＩＶＢ的難題！
　
　　另外，在ＳＩＶＢ爆鑊前４日，美儲局鮑威爾謂要加多啲息，但今時已有大行話美儲局三月
不能加息，甚至要減息。
　
　　美財長耶倫在ＳＩＶＢ爆鑊時，尚外訪基輔。外交打仗，關你耶倫乜事，難道要去追「司機
」交軍火數？
　
　　雷曼爆破，涉及百間美銀行。但ＳＩＶＢ爆破可以涉及多少間銀行？美國有３４００家大中
小銀行，如他們都是乖乖的將存戶資金多買了無風險美國國債，一旦流動資金出問題，要蝕沽美
債以籌錢否？
　
　　這個煲會不會爆？看有幾多銀行存戶去提錢出來，一旦人多了去擠提，這個雪球滾大了，怕
美儲局、美財政部、ＦＤＩＣ都頂不住。但為免擾亂金融，看發展筆者才續文好了。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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