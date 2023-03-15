【企業盈警】格林國際料去年虧損按年收窄超過７０％

《經濟通通訊社１５日專訊》格林國際（０２７００）公布，相對於截至２０２１年１２月

３１日止年度，集團預計於截至２０２２年１２月３１日止年度錄得股東應佔淨虧損減少超過

７０％，主要原因是２０２２財 政年度的商標使用權及專業技術、商譽、物業、廠房及設備以

及使用權資產減值虧損，較 ２０２１財政年度有所減少。（ｈｐ）

