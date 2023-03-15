《小傳日記》ＡＩ產品多籮籮，商湯「書生」功能多？

《小傳日記》「文心一言」發布之後，突然間好多人關心ＡＩ人工智能，唔少科技公司陸續

推出ＡＩ產品。商湯（０００２０）最近發布「書生（ＩＮＴＥＲＮ）２﹒５」嘅多模態多任務

通用大模型，多模態又多任務，到底呢位「書生」有咩咁勁呢？

據商湯介紹，「書生２﹒５」可以通過文本嚟定義任務，從而可以靈活咁定義唔同場景嘅任

務需求，並且根據既定視覺圖像同任務嘅提示語句，畀到相應嘅指令或作答。呢款模型備通用場

景下嘅高級感知，以及複雜問題處理能力，例如圖像描述、視覺問答、視覺推理、文字識別等等

。

商湯話，「書生２﹒５」喺多模態多任務處理能力方面實現多項全新突破。當中，圖文跨模

態開放任務處理能力，可以為自動駕駛、居家機械人等通用場景任務，提供高效精準感知同理解

能力支持。例如：居家機械人見到咗中午１２點，係時候準備午餐，之後見到唔同嘅食材，會製

作相應嘅菜式。食完飯見到一堆碗筷，就知道要用洗碗機清洗。

就咁聽落，呢位「書生」功能都幾多，依家仲處於學習階段，相信會吸收愈嚟愈多資訊。不

過，ＡＩ會根據過去嘅圖像、文字、數據等學習，當遇到一啲突發場景，又或者佢ｇｅｔ錯咗嘅

情況，ＡＩ可能會錯判而愈幫愈忙。人工智能唔係唔好，但畢竟唔係「人」，無咁人性化，都係

爭咁啲！請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

