《投資特寫－潘恩美》中國重開復甦強勁，供應鏈至消費機遇處處

《投資特寫》內地重新開放，工業生產及消費活動逐步復常，經濟強勁復甦，惟復甦道路未

必一帆風順，地緣政治及外圍需求趨勢或會帶來變數。禍福相倚，變數或成加快供應鏈本地化的

契機。在自給自足和進口替代的國策支持下，中國市場由供應鏈至消費處處浮現長線投資機遇，

行業配置及重點選股或為致勝關鍵。

內地自去年底放寬防疫限制，消費市場迅速復甦。過去三年，內地消費市場主要受困於消費

者對未來信心不足，而非收入減少或缺乏消費意欲。隨著重新開放，累積的需求正在釋放，估計

逾８億美元的中國儲蓄額有望轉化為龐大消費需求，推動經濟復甦。

消費需求逐步反彈，已帶動部分內地工業穩步復甦，如家電或消費品。然而，前景並不無隱

憂，過去數年疫情對內地製造及物流業造成衝擊，加上中美貿易關係持續緊張，促使環球企業重

組供應鏈。不少跨國企業正為產品尋找新市場及縮短供應鏈，同時外圍需求轉趨疲弱，或為內地

工業及物流業帶來挑戰。

不過，有危自有機，貿易限制反使大量中國企業意識到，供應鏈本地化及縮短供應鏈以降低

物流中斷風險的重要性，預計部分內地企業將受惠。最近，我們亦發現，一些內地企業正取代外

國競爭對手成為供應商，個別化工及汽車業也轉向國內採購重要零件，成功削減成本及降低產品

價格，反觀，部分跨國企業或會因為生產重心轉移而導致成本增加，這或會使內地工業產品價格

更具競爭力。

最後，考慮到供需兩面、排放問題、勞工成本、優秀勞動力供應，及自給自足和進口替代國

策支持等因素，中國工業確有能力提升價值鏈，擺脫被視為低端生產中心的定位。隨著內地企業

增加資本進行擴張，這將為供應鏈及內需消費等各行業帶來更多機遇。近期新能源和電動汽車產

業股份出現調整，估值變得吸引。不過，地緣政治及外圍經濟衰退等風險猶在，投資者宜採取行

業配置及重點選股的投資策略，以捕捉中國市場長線結構增長機遇。

《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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