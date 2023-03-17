《缸邊麗評－熊麗萍》領展與匯控，令人太激心！

《缸邊麗評》受不少香港股民支持的領展（００８２３）及匯控（００００５），近日均因

為公司新動作而令投資者失望。前者突然進行上市以來首次供股集資，後者則忽然公布收購矽谷

銀行英國支行。究竟，兩項動作是公司本身業務需要，抑或反映管理層的決策打擊股民信心。



＊領展管理層己失分＊



領展於上月１０日公布以「五供一」比例供股集資１８８億元，每個供股基金單位為

４４﹒２元。供股比例偏高，供股價折讓近三成，若選擇不供股，攤薄影響明顯；這方面已令股

東的選擇不多，問題是領展於去年底以１２﹒５億元收購新加坡零售資產，但今次集資卻用作還

債及營運資金，令股東感疑惑：管理層是否對這一輪利率上升幅度誤判，因而需額外籌資以減輕

財務負擔。但無論如何，這對管理層來說肯定是失分。



從領展公布供股後股價即時急插，其後亦繼續向下尋底，已反映投資者對領展今次行動的負

面看法。領展供股權（０２９１５）昨天（１６日）最後交易日，在過去六個交易日的價格波動

亦令部分持有供股權的投資者供股信心有所動搖，甚或低位沽出了供股權，理論上，以領展作為

收息房託基金的性質，供股權應較平穩（除首、尾交易日料會出現較明顯溢價或折讓），但實質

情況是供股權相當波動，正股也因而向下，最低價只較供股價高出３元（供股權價最低跌穿３元

），也影響投資者供股信心。若不少小股東放棄供股，供股的印發新股或更集中在大戶或供股股

東手上，屆時股價上升機會甚大。



無可否認，領展業務主要仍在香港，但集團在海外巿場物業發展、寫字樓等的布局亦不斷加

大，匯價亦影響其業績。領展訂出「３﹒０戰略」擴大資產規模及投資組合的業務策略，仍有待

觀望能否奏效，但股東應更清楚知道自己投資領展股份的目的，是否與集團現時的策略有所偏離

，又或要調校投資目標，值得大家深思。



＊匯控買矽銀太倉卒＊



至於匯控，集團在周一（１３日），即矽谷銀行出事後首個工作日，突然宣布以１英鎊收購

硅谷銀行英國分行，即日完成交易，並將注資２０億英鎊。集團表示收購可與英國業務有協同效

應，拓展英國及國際的科技及生命科技領域的客戶。矽谷銀行英國分行去年盈利８８００英鎊，

有形資產１４億英鎊，雖然注入２０億英鎊對匯控集團來說是一個很小數目，但收購對匯控的實

質效益如何，現階段仍欠資料。



筆者對匯控今次動作的最大疑問是集團在近兩年積極將歐美業務及資產出售，並將重點放在

亞洲區發展，但現在卻突然收購一間美資銀行在英國的分支業務，予人的印象是管理層對集團業

務策略搖擺不定，當大家對集團加強其在最大盈利貢獻的亞洲區域發展抱有希望，今次事件打擊

股東對集團前景有所「期待」的信心，股價下跌非無因。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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