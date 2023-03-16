《思前想後－郭思治》信心受挫美股將續反覆，港股最好買股不買市

《思前想後》踏進３月份後，市場不但要擔心美國聯儲局為進一步打壓仍持續高企之通脹，

有機會將利息上調至５﹒５厘或以上，另外亦同時需面對一眾銀行相繼倒閉之事件，正是屋漏兼

逢連夜雨，在利淡因素連環衝擊下，美股不但出現明顯急跌，且道指更創下今年首季之新低，單

從形態上看，技術上該屬先高後低，直到執筆一刻止計，道指今年暫是由１月１３日之高位

３４３４２點跌至３月１３日之低位３１６２４點，由於市場之投資信心已明顯受挫，故整個美

股之表現將會持續反覆不明。



＊銀行存款受保障危機暫解，惟美息高企引發問題或延續＊



由於美國聯儲局不斷大幅加息，導致債券價值不斷下跌，此乃一個計時炸彈，因銀行在低息

時買入國債或債券，而在央行不斷加息下，新推的債券會較高息，令較低息之舊債券吸引力大減

和貶值，情況將使大部分銀行及退休基金受影響，而事情亦在惡化中，亦正因如此，一眾銀行卒

出現資不抵債，最終相繼倒閉。

首先出現問題的是ＳＩＬＶＥＲＧＡＴＥ ＢＡＮＫ，銀行於３月８日終止營運並清算資產

，至３月１０日，ＳＩＬＩＣＯＮ ＶＡＬＬＥＹ ＢＡＮＫ亦倒閉，到３月１２日，

ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ亦宣布倒閉，在一連串銀行相繼倒閉下，整個環球金融市場均受

震盪，惟幸的是總統拜登及聯儲局為安撫民心，宣布銀行的客戶存款百分百受保障，客戶可隨時

提取存款，故此次危機暫可化解，但美息持續高企所引發之問題則可能仍會延續。



＊恐現通脹高企經濟放緩局面，今年港股或可吼舊經濟股＊



美國聯儲局局長表示會全力將通脹壓至２％，惟筆者認為即使聯儲局再進一步加息，亦不能

將通脹壓低至２％，在俄烏局勢持續下，食物價格實難回落，另外，疫情已漸過去，而經濟亦開

始復常，故能源價格亦無法明顯回落，可以見到的是，一個低通脹及高增長之周期已成過去，未

來可能出現通脹持續高企惟經濟增長步伐漸放緩之局面，影響所及，今年企業之經營環境該會面

對頗大挑戰。

至於港股，在外圍利淡因素衝擊下，似乎不能抱太多上望憧憬，惟抹除指數不談，股份中仍

有不少可候位作部署，如中資電訊股，中移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）及中國

電信（００７２８）等均可作中線投資，中國海洋石油（００８８３）、中石油（００８５７）

及中石化（００３８６）等亦可候位吸納作中線部署，至於匯控（００００５）及友邦

（０１２９９）等亦同樣可分段買入，今年大市之展望可稍樂觀，惟在大氣候難測下，最好是買

股不買市，畢竟市場之黑天鵝事件會隨時出現，但對個股之影響或不會太大，況且，在新經濟股

持續反覆不前之下，投資者之焦點可能會重投一眾舊經濟股身上。《香港股票分析師協會副主席

郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

