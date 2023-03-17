《陸言堂－陳永陸》港股有機會短期重上２００００點

《陸言堂》本周歐美金融市場持續接連爆出多間金融機構出現財政困難，先是美國矽谷銀行

（ＳＶＢ）突然倒閉，再而是瑞士信貸出現財困，需要瑞士央行協助，再而就是多家美國地方銀

行需要美國大型銀行協助度過難關，因而令港股出現顯著波動的情況。



不過對比２００８年雷曼兄弟的情況，現時的歐美的金融機構問題，其實有一定的分別，先

說矽谷銀行的問題，集團所持有的２１２０億元（美元．下同）總資產中，有１２００億元為

ＭＢＳ等證券資產，而且最不幸的是矽谷銀行在２０２０年年中至２０２１年底，才大量增持美

債及ＭＢＳ的資產，因此當過去一年多聯儲局大幅加息，令債券及ＭＢＳ價格持續下跌，矽谷銀

行的資產價值亦難免會受到損害。



不過，美國大型銀行就算會將部分資金存放在美國國債和ＭＢＳ等資產上，可是７４間美國

主要銀行之中，持有相關資產的比率最高的只有４２％，比率並不如矽谷銀行般高，所以聯儲局

大幅加息，令債券及ＭＢＳ價值下跌，其實只會對矽谷銀行等少數小型銀行帶來影響。



而且，引發矽谷銀行倒閉的因素是有存戶在２０２３年３月９日開始從該銀行提取高達

４２０億元的存款，最終導致該銀行出現擠兌，亦因而令矽谷銀行資不抵債，要知道截至１２月

３１日，矽谷銀行的存款金額為１７３０億元，這代表矽谷銀行單日被提取四分一存款，這對任

何銀行而言，都是難以承受及應對。



同樣地，瑞士信貸所持有的都是優質的資產，只是客戶持續大量流失，成為了瑞信的致命傷

，可是瑞信如雷曼般出現資不抵債的情況機會不高，但成為吞併的目標，則似乎在所難免。



不過，矽谷銀行及瑞信的問題，不一定是壞事情，至少現在不只是聯儲局，包括歐洲央行的

加息空間將會被壓縮，甚至如果聯儲局及歐洲央行要注資穩定歐美銀行體系，這其實是變相再度

加大歐美央行的資產負債表的規模，並重新增加市場的流動性，這對金融市場長遠而言，絕對是

好事情，只是短期要承受一些壓力。



而由於市場正在憧憬歐美央行停止加息，加上矽谷銀行及瑞信應不會引發雷曼２﹒０的事件

，所以港股亦在周五（１７日）顯著上升，而且成交顯著上升，因此港股極有機會已經完成今次

調整，有機會在短期內重上２００００點的關口。《獨立股評人 陳永陸》



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