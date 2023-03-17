《國金頭條》美國１１家大行聯手救第一共和，銀行股反彈美股上揚

《經濟通通訊社１７日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）無懼歐美金融體系波動，於周四（１６日

）宣布加息５０基點。而在瑞信獲瑞士央行提供流動性支持後，美國１１家大型銀行亦出手向第

一共和銀行注入３００億美元。該行引領美國中小型銀行股價集體反彈，美股收盤上漲。

道指數上漲３７１﹒９８點，或１﹒２％，報３２２４６﹒５５點。標普５００上漲

６８﹒３５點，或１﹒８％，報３９６０﹒２８點，創出１月以來最大單日漲幅。納指上漲

２８３﹒２３點，或２﹒５％，報１１７１７﹒２８點。

美國１１家大型銀行同意聯手向第一共和銀行存入３００億美元，因投資者猜測該行可能會

是下一個倒閉的銀行，股價在早盤暴跌超過６０％。救助計劃公布後，股價反彈，至尾盤漲

１０％，並推動中小型銀行股走高。



＊ＥＣＢ堅持加息半厘歐元上漲＊



與此同時，ＥＣＢ堅持５０個基點的加息幅度，為聯儲局下周的政策會議提供指標。

投資者預計，聯儲局下周將維持加息２５基點。

在ＥＣＢ宣布加息決策後，美匯指數下跌０﹒２％，至１０４﹒４３。歐元兌美元上漲

０﹒３％至１﹒０６。金價自６周高位回落，紐約期金下跌８﹒３美元，或０﹒４％，報每盎司

１９２３ 美元。

油價三連跌後反彈，但仍接近１５個月來的最低水平。紐約期油上漲７４美仙，報每桶

６８﹒３５美元。布蘭特期油上漲１﹒０１美元，至每桶７４﹒７０美元。（ｊｆ）

