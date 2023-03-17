《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｂａｎｋ　Ｂａｎｋ　ＢＡＮＧ

《缸邊隨筆》歐美的銀行危機，爆如一聲雷，後續如何？



１。我問過ＣｈａｔＧＰＴ，矽谷銀行（ＳＶＢ）事會點發展，Ｈｏｗ ｄｏｅｓ ＳＶＢ

ｉｎｃｉｄｅｎｔ ａｆｆｅｃｔ ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｙｉｅｌｄ？其答如下：



Ｔｈｅ ｃｏｌｌａｐｓｅ ｏｆ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ

Ｂａｎｃｓｈａｒｅｓ （ＳＶＢ） ｃｏｕｌｄ ｐｏｔｅｎｔｉａｌｌｙ ｈａｖｅ ａｎ

ｉｍｐａｃｔ ｏｎ ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｙｉｅｌｄｓ， ａｌｔｈｏｕｇｈ

ｔｈｅ ｐｒｅｃｉｓｅ ｅｆｆｅｃｔ ｗｏｕｌｄ ｄｅｐｅｎｄ ｏｎ ａ

ｖａｒｉｅｔｙ ｏｆ ｆａｃｔｏｒｓ﹒



Ｏｎｅ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｅｆｆｅｃｔ ｉｓ ｔｈａｔ ａ ｃｏｌｌａｐｓｅ

ｏｆ ＳＶＢ ｃｏｕｌｄ ｌｅａｄ ｔｏ ｉｎｃｒｅａｓｅｄ ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ

ａｎｄ ｒｉｓｋ ａｖｅｒｓｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｍａｒｋｅｔｓ﹒ Ｔｈｉｓ ｃｏｕｌｄ ｃａｕｓｅ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｔｏ

ｓｅｅｋ ｏｕｔ ｓａｆｅ－ｈａｖｅｎ ａｓｓｅｔｓ， ｓｕｃｈ ａｓ ＵＳ

Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｂｏｎｄｓ， ｗｈｉｃｈ ｃｏｕｌｄ ｄｒｉｖｅ ｕｐ

ｄｅｍａｎｄ ｆｏｒ ｔｈｅｓｅ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｐｕｓｈ ｔｈｅｉｒ

ｙｉｅｌｄｓ ｌｏｗｅｒ﹒



Ｏｎ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｈａｎｄ， ｉｆ ｔｈｅ ｃｏｌｌａｐｓｅ ｏｆ

ＳＶＢ ｗｅｒｅ ｔｏ ｌｅａｄ ｔｏ ｂｒｏａｄｅｒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ ｏｒ ａ ｌｏｓｓ ｏｆ ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ ｉｎ ｔｈｅ

ＵＳ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｙｓｔｅｍ， ｉｔ ｃｏｕｌｄ ｃａｕｓｅ

ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｔｏ ｄｅｍａｎｄ ｈｉｇｈｅｒ ｙｉｅｌｄｓ ｔｏ

ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｉｎｃｒｅａｓｅｄ ｒｉｓｋ﹒ Ｔｈｉｓ

ｃｏｕｌｄ ｒｅｓｕｌｔ ｉｎ ｈｉｇｈｅｒ ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｙｉｅｌｄｓ﹒



Ｏｖｅｒａｌｌ， ｔｈｅ ｉｍｐａｃｔ ｏｆ ａ ｃｏｌｌａｐｓｅ ｏｆ ＳＶＢ

ｏｎ ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｙｉｅｌｄｓ ｗｏｕｌｄ ｄｅｐｅｎｄ ｏｎ ａ

ｖａｒｉｅｔｙ ｏｆ ｆａｃｔｏｒｓ， ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ ｓｅｖｅｒｉｔｙ

ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｌｌａｐｓｅ， ｔｈｅ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｏｆ

ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ ｂｏｄｉｅｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ， ａｎｄ ｂｒｏａｄｅｒ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ａｎｄ

ｍａｒｋｅｔ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ａｔ ｔｈｅ ｔｉｍｅ﹒



無料到？必然。因為個腦的資料是截至２０２１年的，真正發展為何？



２。美國監管當局ＦＤＩＣ（Ｆｅｄｅｒａｌ Ｄｅｐｏｓｉｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ

Ｃｏｒｐ﹒）圖快刀斬亂麻，把矽谷銀行快快賣出。一如英國的矽谷分行，由滙豐

００００５）買了，英國當局就放下心頭大石，因為之後的問題是滙豐的。但美國矽谷銀行就不

一樣了。



上周六（１１日），第一次拍賣，賣不出，只好又賣第二次。奇怪的，是ＦＤＩＣ阻止了第

一次拍賣的買家去接手矽谷銀行，似乎美政府對矽谷銀行能賣予哪些人，是有對象了，不是你有

錢就可買。美政府不急甩手燙手山芋，為何？這可以是個政治決定，但未成事前，不多說。



３。昨日３月１６日，美國踏入了個禁止公司回購期。由３月１６日至３月２６日，有約

４０％的美上市公司進入個禁止公司回購期，估計要到４月２８日才止。此即在這段期間，美股

將少了公司回購這枝大水喉，美股如有下調壓力，是可以……



花旗的Ｍａｔｔ Ｋｉｎｇ如是估：



「Ｓｐｒｉｎｇ ｏｐｔｉｍｉｓｍ ｗａｓ ｎｏｔａｂｌｙ ｇｒｅａｔｅｒ ｉｎ

ｍａｒｋｅｔｓ ｔｈａｎ ｉｎ ｔｈｅ ｒｅａｌ ｅｃｏｎｏｍｙ ａｎｄ ｗａｓ

ｆｏｕｎｄｅｄ ｏｎ ａ ＄１ｔｎ ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ

ｂｙ ｃｅｎｔｒａｌ ｂａｎｋｓ， ｗｈｉｃｈ ｓｅｅｍｓ ａｌｒｅａｄｙ ｔｏ

ｂｅ ｒｅｖｅｒｓｉｎｇ﹒ Ｗｉｔｈ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｎｏｗ ｂｅｉｎｇ

ｒｅｍｉｎｄｅｄ ｏｆ ｔｈｅ ｒｉｓｋｓ ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ

ｄｅｐｏｓｉｔｓ， ｍｏｎｅｙ ｍａｒｋｅｔｓ ａｎｄ ＲＲＰ ｌｏｏｋ ｍｏｒｅ

ａｌｌｕｒｉｎｇ ｔｈａｎ ｅｖｅｒ﹒ Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ ｒａｔｅ ｈｉｋｅｓ

ｗｉｌｌ ｍａｋｅ ｔｈｅｍ ｏｎｌｙ ｍｏｒｅ ｓｏ﹒ Ａｄｄ ｉｎ ｔｈｅ

ｃｏｌｌａｐｓｅ ｉｎ ｍｏｎｅｙ ｇｒｏｗｔｈ ａｎｄ ｄｅｃｌｉｎｉｎｇ

ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ， ａｎｄ ｔａｌｋ ｏｆ ｈｉｇｈｅｒ ｒ＊ ｓｅｅｍｓ

ｐｒｅｍａｔｕｒｅ﹒ Ａｓ ｔｈｅｙ ｓａｙ ｉｎ Ｊａｐａｎ， ｔｈｅ

ｂｌｏｓｓｏｍｓ ｏｆ ｓｐｒｉｎｇ ａｒｅ ａｌｌ ｔｈｅ ｍｏｒｅ

ｐｒｅｃｉｏｕｓ ｂｅｃａｕｓｅ ｔｈｅｙ ｂｌｏｏｍ ｓｏ ｂｒｉｅｆｌｙ。」

（ＣＩＴＩ）



譯過來：春花璀璨，惜短暫。



夠短嗎！！



＊通脹仍未壓下 加息仍會繼續＊



４。危機一起，錢走去邊？巴克萊銀行衍生工具部出了個圖，他們將美國２年期國債、金、

日圓的波動全併在一張圖內，找到這些資產的３天平均價達到三個標準差，是自１９７６年，是

，是自１９７６年來最高的，留意１９７９年是伏爾克的大加息期，這個指標是近－１５％，跟

今時走向南轅北轍。為甚麼？遲些才分析。



５﹒ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ做過調查，在目前你會增持股票嗎？無乜興趣喎。



６。這一兩天，美股交易量龐大，但就無乜錢到，即是乾炒，這是由高盛的Ｓｃｏｔｔ

Ｒｕｂｎｅｒ（外號Ｋｉｎｇ ｏｆ Ｆｌｏｗ，即專看資金流向的），他指出，標普５００小

型期貨的錢量只２００萬美元左右，是自２０２０年３月３０日以來最低。



７。債市仍波動。



昨日（１６日）提出個衡量債市波度的指數叫ＭＯＶＥ，前晚見ＭＯＶＥ指數稍低些，但仍

處高水平。



８。市場十分關注歐美加息後向，歐洲的加息預期已大幅回下，昨晚歐洲議息，結果今天大

家知。美國如何？敢大加息？Ｎｏ ｌａ。



９。不過歐美央行秉承革命尚未成功，同志仍須努力，即是遏通脹尚未成功，加息仍要持續

。估計在Ｂａｎｋ Ｂａｎｋ ＢＡＮＧ塵埃落定後，他們又會再提加息。



唉！他們今時仍未收到市場給他們的Ｍｅｍｏ，仲加息？經濟會瓜㗎！



加息、ＱＴ會收緊銀根，歷史話，銀根鬆，全球股市的ＰＥ升；但如銀根緊，全球股市的

ＰＥ會降，即是股價跌。要留意製作此圖者是瑞信Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ，它近日股價的

走勢，充分說明，這個研究是正確的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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