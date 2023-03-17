《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶仍對恒指牛證重貨區虎視眈眈

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、電

訊業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中通

快遞（０２０５７）、中電（００００２）與康師傅（００３２２），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選長實（０１１１３）、保誠（０２３７８）與李寧（０２３３１）。

港股雖然高開，表現強差人意；恒指僅升抵１９４４０，便告遇阻力而回。１９７８３為當

前即市重要阻力位，好友須於昨天（１６日）低位１９４３１前努力守關，於鞏固實力後，才發

動反攻。現貨市場內，普通大戶與職業炒家的入市意欲較為進取，多在掃貨，暫時錄得不俗的資

金淨主動買入。恒指牛證重貨區１９０００－１９０９９仍為淡友大戶虎視眈眈的殺倉目標，若

恒指被推低至１９０００，將合共有４２隻恒指牛證被強制性收回，產生等同１１０５張恒指期

貨淡倉的殺傷力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

