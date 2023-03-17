《午市前瞻》港股消化銀行危機後有力試兩萬，李寧５６元可部署

《經濟通通訊社１７日專訊》 恒生指數半日收報１９５６０，升３５６點或１﹒８５％，

主板成交６７７﹒８６億元。恒生中國企業指數報６６３８，升１５６點或２﹒４１％。恒生科

技指數報３９７７，升１６５點或４﹒３５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）及阿里

巴巴－ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４﹒６元，升８﹒６元或２﹒５６％，成交３８

億元；百度集團－ＳＷ收報１４４﹒７元，升１９﹒６元或１５﹒６７％，成交２３﹒６５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８２元，升１﹒５元或１﹒８６％，成交１９﹒９７億元。國指三大成交

股份依次為騰訊控股、百度集團－ＳＷ及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、

百度集團－ＳＷ及阿里巴巴－ＳＷ。



＊李偉傑：恒指２５０天線支持力強＊



隔晚銀行危機再度傳來好消息，１１間大型銀行宣布向第一共和銀行注資３００億美元，進

一步支撐市場信心，納指升近２﹒５％。港股今早受惠高開２３５點，科技股造好，帶動科指上

午升逾４％。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前港股主要受市場信心左

右，因為銀行危機尚未解除，銀行業出事對於各行業的影響都會很大。目前市場正在消化，而歐

美銀行爆發危機前，恒指仍有力守穩２５０天線，假如本周末未有進一步壞消息，反映情況逐步

好轉，恒指有力再挑戰２００００以上。



＊市場今年對百度有較大憧憬＊



百度（０９８８８）昨日正式發布文心一言，但董事長李彥宏指，內測過程中體驗的文心一

言還不能算完美，但因為市場急切需求而於此時推出，百度股價昨午急挫跌穿２５０天線，今早

高開８％，上午升幅持續擴大近１６％。

李偉傑指市場擔心百度或會出現如谷歌發布ｂａｒｄ時的尷尬場面，但昨日抄底後，今日百

度再向市場公布已有逾３萬間公司正申請試用文心一言，利好市場信心。他認為百度推出文心一

言後，市場普遍對百度有較大憧憬，昨日下試１２０２水平亦有力反彈，建議若再回落至２５０

天線可以考慮部署。



＊伍禮賢：李寧受惠國潮有部署希望＊



李寧（０２３３１）發布去年全年業績，股東應佔盈利４０﹒６４億人幣，增長１﹒３％，

每股基本盈利１５５﹒３８人幣分跌２﹒９％，派末期息每股４６﹒２７人幣分增長０﹒７％。

股價今早平開後，９時半開市即急瀉逾１０％，為半日最差表現藍籌。光大證券國際證券策略師

伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，李寧業績未算失望，全年業績微升，主要受下半年倒退拖累。

產品方面，鞋類銷售增長理想，而且受惠於國潮，加上內地今年防疫鬆綁，經濟復甦、復常及內

需增加，以現價計算市盈率３０倍多少少不算貴。現時股價回調，可待５６元買入，３至６個月

目標可見６５元，以買入價低一成作為止蝕位。

伍禮賢又提到，李寧同安踏（０２０２０）均有值博因素，李寧主要受惠國潮；而安踏更受

惠高端品牌的銷售所帶動。兩者估值都回落了不少，而且股價走勢的關聯性較高，均可值得留意

。



＊林嘉麒：李寧去年存貨大增＊



但亦有意見看得更淡，元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，李寧業績比

預期差，毛利率下半年跌，故今日大跌亦無可厚非，同時存貨大增而且高估值有關，認為短線須

下試５３元水平。（ｈｃ）

