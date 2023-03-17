【企業盈警】中慶股份料去年盈轉虧，蝕１億至１﹒１億人民幣

《經濟通通訊社１７日專訊》中慶股份（０１８５５）公布，截至２０２２年１２月３１日
止年度，預期將錄得綜合除稅後虧損淨額約１億元（人民幣．下同）至１﹒１億元，對比截至
２０２１年１２月３１日止年度為經審核綜合純利約２８４０萬元。
虧損淨額主要是由於受新冠肺炎疫情影響之園林及生態修復項目無法施工，令收益及毛利預
期減少。封控也使項目業主付費及計量的周期延長，貿易及其他應收款項以及合約資產的減值虧
損預期增加。（ｈｐ）
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