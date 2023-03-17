【企業盈警】潼關黃金料去年純利減少約６３％至５７００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》潼關黃金（００３４０）公布，截至２０２２年１２月３１日

止年度，預期集團將錄得純利約５７００萬元，較２０２１年對應年度的純利約１﹒５５億元，

減少約６３％；營業額約１２﹒４５億元，較２０２１年對應年度的營業額約６﹒８２億元，增

長約８３％。

純利減少乃主要由於黃金開採業務營業額及純利減少，新冠疫情防控措施導致產量及銷量下

降；營業額增加主要歸因於新業務分部，即黃金回收，營業額貢獻約８﹒３８億元。（ｈｐ）

