【企業盈警】麗豐控股料中期虧損擴大至１﹒７億至１﹒８億元

《經濟通通訊社１７日專訊》麗豐控股（０１１２５）公布，預期截至２０２３年１月３１
日止六個月之公司擁有人應佔未經審核綜合虧損將介乎１﹒７億元至１﹒８億元，而截至
２０２２年１月３１日止六個月之淨虧損則約７４９０萬元。
虧損擴大主要因物業銷售收入有所減少，融資成本增加及集團擁有之投資物業估值下降。
（ｈｐ）
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