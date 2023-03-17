【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５億元，買中移沽建行

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開２３５點，報１９４３９點。最高升３９３點報

１９５９７點，最低升９９點報１９３０３點。恒指收報１９５１８點，升３１４點或

１﹒６４％。

北水全日淨流入２２﹒５億元，增加９﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次

是建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１６４９﹒２３億元增加４８﹒１％。其中港股通成交４０９﹒２億元，佔總成交

２４﹒８％。

騰訊控股升１﹒０１％報３３９﹒４元，北水淨買入１７﹒５億元；中國移動升２﹒３３％

報６５﹒９５元，北水淨買入２﹒９億元；中國海洋石油升３﹒２％報１１﹒６元，北水淨買入

２﹒４億元。

建設銀行升０﹒９９％報５﹒１２元，北水淨賣出６億元；藥明生物跌１﹒６４％報４８元

，北水淨賣出４億元；工商銀行升０﹒４７％報４﹒２５元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １７﹒４６

中國移動 （００９４１） ２﹒９１

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３６

美團 （０３６９０） １﹒８５

快手 （０１０２４） １﹒６５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －５﹒９６

藥明生物 （０２２６９） －４﹒００

工商銀行 （０１３９８） －２﹒２４

盈富基金 （０２８００） －０﹒８８

恒生中國企業 （０２８２８） －０﹒５５

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