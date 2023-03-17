阮國恒：本港銀行體系非常穩健，沒有受到瑞信等問題影響

《經濟通通訊社１７日專訊》近日矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ，

ＳＶＢ）破產，同時瑞信亦陷財務危機，被問及瑞信在本港銀行的敞口，金管局副總裁阮國恒

表示，近期外圍波動性較大，但不方便評論個別在香港營運的銀行機構，會留意事件對全球金融

市場流動性的影響，局方也會適時與當地相關監管機構保持聯繫，強調香港整體銀行體系非常穩

健，沒有受到相關的事件影響，會繼續與業界及當地監管機構保持聯絡，現階段會繼續做好監管

工作。

他指出，銀行業務集中度屬監管重點之一，本地銀行需妥善管理相關風險，而現時在本港銀

行體系中，銀行的存款及貸款不具有風險集中，其分散度較高，亦對銀行持有的債務工具感到滿

意，因其當中有分散及期限短，故受加息的影響相對較低。



＊難判斷會否出現「雷曼翻版」，監管當局行動迅速助穩信心＊



對於內房敞口，他表示，香港銀行體系不存在相關的集中度，整體銀行面向內房或有問題帳

戶，局方立場是有需要做分類，盡快做分類，有需要提撥，便盡快做提撥，留意到過去一年銀行

相關工夫做得充夠，而去年與內地相關貸款的特定分類比率約２﹒２％，歷史上不是特別令人擔

憂的水平，又指今年首一兩個月信貸風險情況似乎已穩定下來。

被問及會否出現「雷曼翻版」，他表示，難以判斷會否出現上述情況，但指相關監管機構的

動作很快，有助穩定市場信心，認為相關舉動「係好嘅」。（ｂｎ）

