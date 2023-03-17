《再戰明天》德國公布ＰＰＩ，舜宇公布業績

《經濟通通訊社１７日專訊》德國公布ＰＰＩ，及舜宇公布業績，料為下周一（２０日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟外交委員會會議舉行。



＊歐元區公布貿易收支＊



數據方面，下周一本港時間３：００ｐｍ，德國公布２月生產者物價指數。本港時間

６：００ｐｍ，歐元區公布１月貿易收支。

在本港，下周一公布業績的公司有：舜宇光學科技（０２３８２）等。（ｗａ）

