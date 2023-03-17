煤氣（００００３）全年純利升４﹒６％至５２﹒５億元，息２３仙

《經濟通通訊社１７日專訊》煤氣（００００３）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年純利５２﹒４８億元，按年升４﹒６％；每股基本盈利２８﹒１仙；派末期息２３仙，全年共
派股息每股３５仙，與去年持平。
集團指，如無特殊情況，預計２０２３年度全年每股股息將不少於２０２２年度所派發的中
期及末期股息。
期內營業額６０９﹒５３億元，升１３﹒８％；除稅前溢利按年跌２﹒４％至８１﹒８４億
元。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單 整固完中線料見77銀
|中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄 首2月FDI增速降 德勤罰沒2億
|財經熱話17/03/2023
比亞迪新車降價刺激銷售車股造好 懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍
|香港要聞17/03/2023
政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等
|國際動態17/03/2023
英國禁止政府手機用TikTok，中方促停泛化國安
|國際動態17/03/2023
金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰