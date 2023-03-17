煤氣（００００３）全年純利升４﹒６％至５２﹒５億元，息２３仙

《經濟通通訊社１７日專訊》煤氣（００００３）公布，截至２０２２年１２月３１日止全

年純利５２﹒４８億元，按年升４﹒６％；每股基本盈利２８﹒１仙；派末期息２３仙，全年共

派股息每股３５仙，與去年持平。

集團指，如無特殊情況，預計２０２３年度全年每股股息將不少於２０２２年度所派發的中

期及末期股息。

期內營業額６０９﹒５３億元，升１３﹒８％；除稅前溢利按年跌２﹒４％至８１﹒８４億

元。（ａｃ）



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