【企業盈警】德利機械（２１０２）料中期少賺６０％至７０％

《經濟通通訊社１７日專訊》德利機械（０２１０２）發盈警，預期今年１月底六個月的淨

溢利按年跌約６０％至７０％。

集團認為，跌幅主要是由於香港國際機場三跑道系統第三跑道的主要填海及鋪設工程已於上

一個財政年度大致竣工，而令租賃業務的收入減少；以及期內疫情反覆及經濟前景不明朗令重型

車輛的需求下跌。期內，集團的供應鏈及營運未有因疫情受到重大不利影響。（ａｃ）

