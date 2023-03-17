《真知灼見－溫灼培》歐元受惠加息優勢

《真知灼見》面對著歐洲本周突發的金融事故，並同時擔心到進一步加息對相較弱的南歐經

濟所可能造成衝擊，加上俄烏局勢的不確定性等。在這麼多利淡因素夾擊下歐央行依然在本周四

（１６日）議息會上如其早前承諾般加息５０基點，把其官方息率推上３厘水平，明顯歐央行是

要以行動告訴市場其對捍衛通脹決心。事實上，正如歐央行行長拉加德在議息會後的聲明中指，

價格穩定和金融穩定之間並不存在權衡取捨，而在今次議息會的決策中已反映了該行的取向。（

原文：Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｔｒａｄｅ－ｏｆｆ ｂｅｔｗｅｅｎ ｐｒｉｃｅ

ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ﹒ Ａｎｄ Ｉ

ｔｈｉｎｋ ｔｈａｔ ｉｆ ａｎｙｔｈｉｎｇ， ｗｉｔｈ ｔｈｉｓ ｄｅｃｉｓｉｏｎ

， ｗｅ ａｒｅ ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｎｇ ｔｈｉｓ﹒） 。



＊通脹偏高歐央行難停加息＊



儘管在議息會後，從利率期貨價格變化中顯示，市場估計歐元區息率可能極其量只有多一次

２５基點加幅機會，甚至可能於現今３厘水平已見頂。但因應上述拉加德的言論，或許今次利率

期貨市場參與者的估計未必正確。始終現時歐洲年通脹率並不低有８﹒５％，倘要把通脹壓回

２％水平，相信歐央行還有一段路要走。



＊現看聯儲局會否跟加息＊



不論是歐洲還是美國，各方都想其本國的通脹率盡快降回２％目標水平。用加息這手段不但

能直接壓抑消費推低通脹，也能間接推高本國貨幣匯率，從而降低進口價格。所以現在歐央行加

了息，下一步看是聯儲局於下周四（２３日）議息會上會否跟隨加息。如不跟加息，屆時歐元料

將有機變強美元轉弱。這樣歐洲的通脹將有望下降而美國通脹將可能上升。但如美國跟加息，又

擔心會引爆更多當地的金融企業，這是聯儲局現今所要面對的兩難局面。事實上，以現今歐洲仍

只有３厘息水平，但美息已是高企４﹒７５％，歐洲確還有不少空間可再加，但美國已是到了每

加２５基點一步一驚心地步。假使往後加息優勢在歐元那方，料歐元將可看高一線。料歐元中線

向１﹒０９美元邁進。假使下周聯儲局不加息，料歐元上升勢頭更是明顯。較大技術支持料

１﹒０５美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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