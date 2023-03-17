《品中資－羅國森》滙豐做白武士對內銀的啟示

《品中資》過去幾日，投資市場最熱門的話題，自然離不開美國連續有３間銀行倒閉的消息

。到了本周三（１５日），歐洲方面又傳出，瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ）向瑞士央行

尋求支持，意味該行也出現流動性的問題，而瑞士央行也同意向瑞信提供５００億瑞士法郎的流

動資金，才令市場回復信心。

昨晚（１６日）又傳出美國的第一共和銀行財困，要由其他同業注入存款協助。一時間，全

球似乎正在醞釀另一次金融風暴。

美國矽谷銀行倒閉（另外兩間倒閉的銀行分別是Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ Ｂａｎｋ和

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ，這３間銀行的客戶都是科技公司或加密貨幣相關的公司）是繼

２００８年金融海嘯，投資銀行雷曼兄弟倒閉後，美國最大的銀行倒閉事件。

初步來說，市場人士都認為，今次事件跟雷曼的倒閉有點不同，殺傷力也不及雷曼，所以，

大家不用太悲觀。雖然事態可能擴散到歐洲，但同樣地，瑞信的情況也是一早曝光了，市場人士

和監管機構應該已有應變方案。

不過，美國矽谷銀行倒閉後，總部設於英國的滙豐控股（００００５）卻宣布，以１英鎊的

象徵式價錢收購英國矽谷銀行就引起熱議。有分析認為，滙豐今次的行動是Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｓｅｒｖｉｃｅ，即是為國家服務，以避免當地的中小型銀行出現流動性風險。

所謂的一英鎊收購，當然不是「免費午餐」，滙豐要即時注資２０億英鎊入英國矽谷銀行，

以維持該行的營運，當然也要承擔起該行約５５億英鎊的債務。不過，去年英國矽谷銀行仍錄得

８８００萬英鎊的稅前盈利，也有約１４億英鎊的有形資產，以及６７億英鎊的客戶存款，財務

上雖不算特別健全，但只要存戶不擠提，應該不會是啃「死貓」的。



＊滙豐收購英國矽谷是機遇？＊



滙豐的官方口徑是，這次收購可為滙豐帶來新機遇，因為英國矽谷銀行的主要客戶也是科技

公司，這對滙豐應用新科技，以及擴大潛在客戶群方面是有得益的。

我在這裏點出滙豐收購英國矽谷銀行一事，旨不在分析對滙豐的影響，而是想將大家的視野

轉至我專欄的主題：「品中資」。中資股之中，內銀股當然是一個重要板塊，但曾幾何時，內銀

股已經由最受追捧的板塊，變成乏人問津的板塊，當中的問題也值得我們思考呢！

事實上，我也有一段長時間沒有品評內銀股，而我個人也沽清手上的內銀股，甚至可以說，

我已有一段長時間沒有沾手內銀股，連作為收息股組合一個部分也沒有。

為甚麼呢？說實在，這也跟過去十多年，即金融海嘯後的變化有關。簡單來說，我對銀行的

經營模式有很大憂慮。銀行的核心業務是貸款，主要賺息差。但所謂的息差，是幾個巴仙的事。

如果銀行要賺大錢，所做的生意就要好大才可以。但金額愈大，風險也愈大。

事關銀行的經營模式是先借錢出去，然後等客人還錢，萬一有任何一宗貸款出事，債仔無法

付息，甚至還本，銀行的損失可以很大。當然，今次美國矽谷銀行倒閉，不是因為債仔賴債，而

是美國大幅加息。

由於矽谷銀行的主要客戶是科技初創，聯儲局大幅加息，不利科技股，令科技股的估值大幅

縮水，科技初創再難以上市集資。退而求其次，他們唯有向銀行提款，奈何矽谷銀行持有的債券

也因為加息而下跌。當大量客戶要提款時，矽谷銀行被迫蝕賣手上的債券，但最終仍難敵存戶的

擠提。

綜合來說，微觀層面方面，銀行除了面對客戶的賴債風險外，從宏觀層面，銀行不知甚麼時

候，也可能會面對存戶擠提的風險。因此，從投資角度，我真的怕了銀行股。

但內銀又如何？過去我已經在本欄指出過，內銀股的數目愈來愈多，質素參質，尤其是一些

地方銀行。因此，如果真的要投資，也只可以選四大內銀，而且，最好還是以收息為主要目的。

不是嗎？四大內銀之中，仍然有兩間銀行至今的股價仍未返回招股價或在招股價上下徘徊，

分別是中國銀行（０３９８８）和農業銀行（０１２８８）。前者於２００６年６月上市，招股

價２﹒９５元，本周三的股價才重返家鄉，昨日收報３元。

至於後者，則於２０１０年７月上市，招股價３﹒２元，昨日收市報２﹒８５元，距離家鄉

價還有一段距離。當然，如果大家在該兩股上市時就一直持有，實際上也不會蝕錢的，因為內銀

股一向高息，收了十年八載股息，也算是賺錢的，但就不能期望股價會大升。



＊四大內銀暫時絕緣於環球風暴＊



四大內銀之中，只有最早上市的建設銀行（００９３９）稍為好一點（２００５年１０月上

市），因為當日的招股價只有２﹒３５元，以昨日收市價５﹒１元計，大約升了一倍多，但上市

至今已１８年，折算成年回報也只有４﹒３％左右，當然，連同每年大約６％的派息，回報也是

不錯的。問題是，有多少人是上市至今一直持有呢！？

至於工商銀行（０１３９８），她比建行遲一年上市，招股價３﹒０７元，以昨日工行的收

市價４﹒２６元計，１７年來股價只升三成八左右，折算年回報不足２％，可算乏善足陳。同樣

地，連同大約６％左右的派息，才勉強算是及格的投資。

今次美國矽谷銀行倒閉，以至滙豐受命做白武士拯救英國矽谷銀行，以至最新的瑞信事件，

暫時來說都對四大內銀沒有影響，昨日大市下跌３３５點，但四大內銀都屹立不倒，一來反映內

銀股仍然絕緣於環球金融風暴；二來也說明，如果要投資銀行股，四大內銀可能是當世上最佳的

選擇。

不過，滙豐作為一家民營企業，尚且要負起「國家任務」做白武士，將來有朝一日，內地其

他銀行出事，這四大內銀肯定要捱義氣出來做白武士！最終是完全捱義氣，還是有著數，真是天

曉得了！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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