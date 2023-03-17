《中國要聞》習近平下周一起一連３日國事訪問俄羅斯

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，應俄羅斯總統普京邀請，國家

主席習近平將於本月２０日至２２日對俄羅斯進行國事訪問。

《路透》周一引述知情消息人士指，習近平計劃最快下周前往莫斯科，與俄羅斯總統普京會

面。《華爾街日報》隨後報道，習近平計劃與烏克蘭總統澤連斯基通話，這將是俄羅斯與烏克蘭

開戰後首次。通話可能在習近平下周訪問莫斯科並與普京會面後進行。（ｓｌ）

