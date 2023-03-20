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20/03/2023 18:01

《台股攻略－黃振宇》投資意欲低迷，台股量縮下挫

　　《台股攻略》瑞銀宣布收購瑞信後，將全數註銷ＡＴ１債券，價值１７０億美元的ＡＴ１債
券被歸零，事件引起債券投資者不滿，市場投資意欲低迷。台股儲能板塊造好，加權指數最多升
３６點，惟電子及金融權值股表現弱勢，指數最終收１５４１９點，跌３２點，成交金額縮窄至
１８９７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出３１﹒４５億元。
　　電子權值股的電子三雄全面走弱，台積電收５１２元，跌１﹒２％；鴻海收１０２﹒５元，
跌１％；聯發科收７７０元，微跌０﹒４％；研華及聯詠挫超過１％，聯電、日月光投控及廣達
則無起跌。台灣電價將在４月起平均調升１１％，太陽能、風能及儲能等股份獲市場追捧，碩禾
升８﹒７％，華城及永冠－ＫＹ均升超過７％，茂迪、太極、盛達、茂矽及中興電均升４％至
５％。台灣將在周三起接受市民登記領取普發現金６０００元，消息刺激觀光股再度獲資金進駐
，寒舍及燦星旅漲停，夏都升８﹒５％，新天地及雲品亦升５﹒６％。金控股方面，遠東銀跌
２﹒２％，國泰金、永豐金、彰銀、富邦金及開發金均跌０﹒８％至２％。國票金前兩個月稅後
純利達４﹒３７億元，較去年同期２﹒９億元大增５成，股價逆市升超過２％。
　　近來歐美金融機構的資金流動性相繼出現問題，預計市場回復信心需時，股巿將維持動盪。
此外，投資者現時宜保持審慎，亦需留意美國、歐洲將於本周五發布領先指標的製造業採購經理
指數（ＰＭＩ），有助判斷經濟及股市的走向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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