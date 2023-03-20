《午市前瞻》突降準為穩定而非提振市場，煤氣未復派紅股吸引力低

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報１９０１９，跌４９９點或２﹒５６％，主

板成交６５２﹒１７億元。恒生中國企業指數報６４６７，跌１４８點或２﹒２４％。恒生科技

指數報３８６４，跌１１４點或２﹒８９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國

移動（００９４１）；騰訊控股收報３３２﹒８元，跌６﹒６元或１﹒９４％，成交３１﹒３４

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１５元，跌２﹒３５元或２﹒８８％，成交１７﹒９４億元；

中國移動收報６４﹒１５元，跌１﹒８元或２﹒７３％，成交１６﹒５億元。國指三大成交股份

依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－

ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２７元，跌３﹒４元或２﹒６１％，成交１３﹒６１億

元。



＊聶振邦：恒指１８７００尋支持＊



上周五（１７日）人民銀行宣布降準２５個百分點，但內銀股及大市反應冷淡，受外圍銀行

危機偏淡的氣氛拖累，臨近上午收市前約半小時，恒指一度跌超過５００點，滙控

（００００５）上午曾跌超過６％逼近５０元大關。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向

《經濟通通訊社》表示，美國第一共和銀行仍有倒閉風險，銀行資金缺口危機未除，環球投資氣

氛趨向審慎，上周五夜期下跌已反映今日難有反轉機會。他指，以去年１１月底升浪底部

１４５９７至今年１月浪頂２２７００的黃金回調比率０﹒５計算，１８７００為目前較強支持

水平，相較１９０００的心理關口更有參考性，本周可觀望能否守住此水平。

對於人行降準但恒指卻要失守１９０００，聶振邦指降準尚未生效，利好作用要等待生效後

的經濟數據。但今次降準作用明顯與美國銀行風險有關，行動作用旨在提高內地市場流動性，對

於經濟刺激作用有限，穩定市場作用大於提振作用，故市場反應亦不大。



＊煤氣待６﹒５元以下部署更好＊



煤氣（００００３）公布去年純利５２﹒４８億元，按年升４﹒６％；每股基本盈利

２８﹒１仙；派末期息２３仙，全年共派股息每股３５仙，與去年持平。煤氣同時提到，如無特

殊情況，預計２０２３年度全年每股股息將不少於２０２２年度所派發的中期及末期股息。

聶振邦指煤氣２０２１年度停派紅股後，今年仍未公布復派紅股，即使表明今年派息將不少

於去年，但派息吸引力依然不及紅股。他又指，煤氣早前見高位８﹒２５元至今只調整約１５％

，幅度未算大，加上目前藍籌內亦有其他高息選擇，認為可待股價進一步回落至６﹒５至６﹒４

元部署更佳。（ｈｃ）

