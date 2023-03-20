  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2023 12:05

《午市前瞻》突降準為穩定而非提振市場，煤氣未復派紅股吸引力低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報１９０１９，跌４９９點或２﹒５６％，主
板成交６５２﹒１７億元。恒生中國企業指數報６４６７，跌１４８點或２﹒２４％。恒生科技
指數報３８６４，跌１１４點或２﹒８９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３３２﹒８元，跌６﹒６元或１﹒９４％，成交３１﹒３４
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１５元，跌２﹒３５元或２﹒８８％，成交１７﹒９４億元；
中國移動收報６４﹒１５元，跌１﹒８元或２﹒７３％，成交１６﹒５億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２７元，跌３﹒４元或２﹒６１％，成交１３﹒６１億
元。
　
＊聶振邦：恒指１８７００尋支持＊
　
　　上周五（１７日）人民銀行宣布降準２５個百分點，但內銀股及大市反應冷淡，受外圍銀行
危機偏淡的氣氛拖累，臨近上午收市前約半小時，恒指一度跌超過５００點，滙控
（００００５）上午曾跌超過６％逼近５０元大關。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向
《經濟通通訊社》表示，美國第一共和銀行仍有倒閉風險，銀行資金缺口危機未除，環球投資氣
氛趨向審慎，上周五夜期下跌已反映今日難有反轉機會。他指，以去年１１月底升浪底部
１４５９７至今年１月浪頂２２７００的黃金回調比率０﹒５計算，１８７００為目前較強支持
水平，相較１９０００的心理關口更有參考性，本周可觀望能否守住此水平。
　　對於人行降準但恒指卻要失守１９０００，聶振邦指降準尚未生效，利好作用要等待生效後
的經濟數據。但今次降準作用明顯與美國銀行風險有關，行動作用旨在提高內地市場流動性，對
於經濟刺激作用有限，穩定市場作用大於提振作用，故市場反應亦不大。
　
＊煤氣待６﹒５元以下部署更好＊
　
　　煤氣（００００３）公布去年純利５２﹒４８億元，按年升４﹒６％；每股基本盈利
２８﹒１仙；派末期息２３仙，全年共派股息每股３５仙，與去年持平。煤氣同時提到，如無特
殊情況，預計２０２３年度全年每股股息將不少於２０２２年度所派發的中期及末期股息。
　　聶振邦指煤氣２０２１年度停派紅股後，今年仍未公布復派紅股，即使表明今年派息將不少
於去年，但派息吸引力依然不及紅股。他又指，煤氣早前見高位８﹒２５元至今只調整約１５％
，幅度未算大，加上目前藍籌內亦有其他高息選擇，認為可待股價進一步回落至６﹒５至６﹒４
元部署更佳。（ｈｃ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2023
《午市前瞻》突降準為穩定而非提振市場 煤氣未復派紅股吸引力低
人氣文章財經熱話20/03/2023
【騰訊預測】騰訊去年料少賺6%　視頻號添貢獻遊戲廣告前景看俏
人氣文章財經熱話20/03/2023
【績前部署】騰訊業績前瞻　部署科技股兩大考慮因素
人氣文章香港要聞20/03/2023
呈祥道九巴撞壆側炒 20名乘客被困
人氣文章香港要聞20/03/2023
孫東：對多次交涉後谷歌仍未移除錯誤資訊感遺憾
人氣文章大行報告20/03/2023
【大行炒D乜】李寧、小鵬績後大行紛降目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金