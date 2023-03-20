融創服務（１５１６）全年盈轉虧４﹒８億人幣，末期息１３﹒７分

《經濟通通訊社２０日專訊》融創服務（０１５１６）公布，截至２０２２年１２月３１日

止，全年淨虧損４﹒８２億元（人民幣．下同），而上年同期純利１２﹒７６億元；每股基本虧

損１６分，派末期息１３﹒７分。

期內收入７１﹒２６億元，按年跌９﹒８４％；毛利１６﹒０４億元，按年跌３５﹒５９％

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