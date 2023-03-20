【恒大困局】恒大：簽訂債務重組條款清單，清盤聆訊延至７月底

《經濟通通訊社２０日專訊》中國恒大（０３３３３）宣布，與債權人特別小組已就集團境

外債務重組簽訂了條款清單，並將另行公告清單的主要條款。

恒大指出，公司及其子公司發行的離岸美元計價票據的一些主要持有人（債權人特別小組）

支持下，高等法院於今年３月２０日批准了公司的延期申請，清盤呈請的聆訊進一步延至今年７

月３１日。（ｒｈ）

