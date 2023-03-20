【騰訊預測】騰訊去年料少賺６％，視頻號添貢獻遊戲廣告前景看俏

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日報道》騰訊（００７００）將於本周三（２２日）公布去

年第四季及全年的業績。綜合市場預測，騰訊去年第四季非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）

純利料介乎２５０億至４２８億元（人民幣．下同），中位數為３０１﹒９９億元，較２０２１

年同期增長約２１﹒４％；季度收入預測中位數為１４３９億元，按年微跌約０﹒２％。全年集

團Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ純利中位數料為１１５８﹒９１億元，按年減少６﹒４％。

各大行雖看淡騰訊上季的業績表現，但經歷行業大規模整改、遊戲版號重新發放、內地防疫

政策轉向等，長遠卻預期騰訊視頻號高速發展、國內外遊戲收入回升以及疫情復常後利好金融科

技業務，部分大行已於月前調升騰訊的目標價。當中，花旗較牛看４９６元；其次是瑞信和富瑞

，目標價分別為４６１元和４５６元；摩根士丹利和摩根大通亦給出４５０元和４１０元的目標

。



＊上季業績料不會令人鼓舞，遊戲收入前景趨明朗＊



摩通在今年１月的報告已明言，由於遊戲玩家支出表現疲弱、娛樂╱廣告變現能力下降，以

及內地重新開放後，線下活動（如支付、雲業務等）受到影響，騰訊去年第四季業績料不會令人

鼓舞，但對該股股價展望仍保持正面，相信季度業績對短期的股價影響有限，預期未來的上升動

力將來自於市場的重新評級以及正面對的盈利修訂。摩通強調，看好集團的成本優化工作，認為

其盈利能力改善將延續至今年。

富瑞預期騰訊上季總收入按年升０﹒５％至１４４９億元；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ純利按年增長

１９％至約２９５億元。該行看好第四季視頻號表現達營運指標；整體線上廣告料錄按年增長；

海外遊戲收入料按年升幅跑贏國內遊戲收入。總廣告收入料按年升４％至２２３億元。金融科技

及企業服務業務收入則料按年升３％。

不過，富瑞重申，對騰訊２０２３年各板塊復甦看法正面，認為廣告市場份額維持正面，卻

注意到《王者榮耀》在春節期間ｉＯＳ收入將按年增長約２６％，預期今年移動遊戲在國內和海

外市場的總收入料按年增長６％。



＊視頻號成未來增長關鍵，或促騰訊獲重估＊



摩根士丹利相信視頻號的變現、遊戲國際化和產業互聯業務均是騰訊今年的增長驅動因素，

帶動２０２２－２５年非通用會計準則純利年複合增長率達２３％。視頻號更是集團未來２－３

年增長關鍵，料其市場佔有率提升將推動進一步的價值重估。

大摩預期，視頻號廣告收入將由去年的２０億元人民幣增至２０２５年的５００億元人民幣

，廣告量的ｅＣＰＭ值（每千次展示可獲的廣告收入）錄持續增長，用戶使用時長和電商變現或

進一步提升，估計集團在２０２２－２５年的廣和收入將錄年複合增長率１８％，高於行業平均

１１％的水平。該行上調騰訊２０２３至２０２５年的收入預測１％，調升經營溢利和純利預測

分別１％－３％和１％－２％，主要受更高的廣告收入和毛利率所帶動；重申騰訊的遊戲和廣告

業務迎來反彈，是該行在中國互聯網板塊中的第二選擇。

