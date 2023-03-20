  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2023 07:53

碧桂園（０２００７）申請發公司債券獲受理，籌最多１８６億人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園（０２００７）公布，全資附屬公司碧桂園地產集團向
專業投資者公開發行公司債券並上市的申請獲得上海證券交易所受理，申請債券發行規模將不超
過１８６億元人民幣。
　　該集團指，公司債券期限不超過１０年，設置投資者回售選擇權，募集資金扣除發行費用後
，將用於償還有息債務和置換已用於償還到期債務的自有資金、補充流動資金、項目建設等用途
，而有關公司債券擬於上交所上市。（ｗｈ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2023
【連環爆雷】美瑞政府促成歷史性併購，瑞銀以30億瑞郎收購瑞信
人氣文章財經熱話20/03/2023
【虛幣世界】簽名銀行存款由官方承擔，比特幣成避險工具
人氣文章財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單　整固完中線料見77銀
人氣文章中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄　首2月FDI增速降　德勤罰沒2億
人氣文章財經熱話17/03/2023
比亞迪新車降價刺激銷售車股造好　懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍
人氣文章香港要聞17/03/2023
政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金