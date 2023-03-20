碧桂園（０２００７）申請發公司債券獲受理，籌最多１８６億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園（０２００７）公布，全資附屬公司碧桂園地產集團向

專業投資者公開發行公司債券並上市的申請獲得上海證券交易所受理，申請債券發行規模將不超

過１８６億元人民幣。

該集團指，公司債券期限不超過１０年，設置投資者回售選擇權，募集資金扣除發行費用後

，將用於償還有息債務和置換已用於償還到期債務的自有資金、補充流動資金、項目建設等用途

，而有關公司債券擬於上交所上市。（ｗｈ）

