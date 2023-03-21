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21/03/2023 09:50

比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」論壇

　　《經濟通通訊社２１日專訊》財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」高峰論壇
將於本周五（２４日）在故宮文化博物館舉行。港府今日公布參與高峰論壇的演講嘉賓名單，當
中包括微軟創辦人比爾蓋茨的比爾及梅琳達．蓋茨基金會慈善發展部門主任羅伯特．羅森、特斯
拉董事會成員Ｈｉｒｏｍｉｃｈｉ　Ｍｉｚｕｎｏ、電訊盈科（００００８）主席李澤楷、恒隆
地產（００１０１）董事長陳啟宗等。
　
＊參與者包括逾百位家族決策人及其專業團隊＊
　
　　高峰論壇將聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，全面展示香港
吸引環球家族辦公室落戶的獨有優勢。論壇的主要參與者包括超過１００位家族決策人及其專業
團隊，他們分別來自香港、內地、北美、歐洲、亞洲其他地區及中東等全球各地。
　　摩根大通私人銀行執行主席高翰文將主持家族辦公室分享環節，Ｓａｇａｒｄ　主席及行政
總裁Ｐａｕｌ　Ｄｅｓｍａｒａｉｓ　ＩＩＩ、Ａｒｉｓｏｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ主席及
行政總裁Ｅｆｒａｔ　Ｐｅｌｅｄ、新地（０００１６）郭基煇和起然資本創辦人及總裁包文駿
將進行分享。
　　在「科技賦能」環節，演講嘉賓包括李澤楷、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬、
小米（０１８１０）聯合創始人黃江吉及雅虎創始人楊致遠。
　
＊大坑舞火龍作特別演出＊
　
　　除了論壇的各個交流環節外，投資推廣署亦安排因疫情而停辦三年的大坑舞火龍於香港故宮
文化博物館作特別演出，讓來賓體驗香港獨有的風俗文化。這項傳統節慶活動始於１９世紀末，
屬國家級非物質文化遺產項目。
　　財政司司長陳茂波表示，「裕澤香江」高峰論壇是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，香港
政府也會於論壇當日發表「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，宣示香港為環球家族辦
公室配置財富、帶動積極影響的政策方向。（ａｃ）

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