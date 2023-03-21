安踏體育全年純利跌１﹒７％至７５﹒９億人幣，末期息７２港仙

《經濟通通訊社２１日專訊》安踏體育（０２０２０）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利７５﹒９億元（人民幣．下同），按年跌１﹒６８％；每股基本盈利２﹒８２元，派

末期息７２港仙。

期內收益５３６﹒５１億元，按年升８﹒７６％；毛利３２３﹒１８億元，按年升６﹒３％

。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

