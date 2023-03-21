恒地（１２）去年基礎盈利跌２９％，本港物業銷售額增２７﹒４％

《經濟通通訊社２１日專訊》恒基地產（０００１２）公布２０２２年全年業績，基礎盈利

為９６﹒２９億元，按年減少２９％，遜於預期，每股基礎盈利為１﹒９９元。

集團去年度錄得之應佔本港物業銷售營業額增加２７﹒４％至１５５﹒３６億元；應佔稅前

盈利則減少２９﹒５％至３３﹒５５億元，主因本年度入賬項目邊際利潤較低。於２０２２年底

，未入賬之自佔本港物業合約銷售總額約１２０﹒７２億元，當中約７１﹒９１億元預計可於

２０２３年入賬。

集團在市區舊樓重建項目方面（包括從市區重建局投得之項目），已購入全部及８０％以上

權益之自佔樓面面積合共約３３０萬平方呎，另有約６０萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作

２０２３年開售計劃。

集團於本年度再購入約３２萬平方呎新界土地。然而，集團於元朗南及粉嶺所擁有約２４萬

平方呎土地，被政府以現金補償方式合共約４﹒２２億元，收回作公共用途。集團於２０２２年

底，計及被收回土地及土地儲備調整後，所持有之新界土地儲備約４５００萬平方呎，為本港擁

有最多新界土地之發展商。以自佔樓面面積計算，集團現時於本港擁有土地儲備約２５２０萬平

方呎。



＊內地物業銷售營業額增１５％＊



內地之應佔內地物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別約７７﹒９９億元、２１﹒９７億

元，較去年分別增加１５％及３７％。於２０２２年底，未入賬之自佔合約銷售總額約為

１１５﹒５１億元。當中約８５﹒４９億元預計可於２０２３年入賬。（ｒｈ）





