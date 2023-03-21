  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2023 18:16

恒地（１２）去年基礎盈利跌２９％，本港物業銷售額增２７﹒４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒基地產（０００１２）公布２０２２年全年業績，基礎盈利
為９６﹒２９億元，按年減少２９％，遜於預期，每股基礎盈利為１﹒９９元。　　
　　集團去年度錄得之應佔本港物業銷售營業額增加２７﹒４％至１５５﹒３６億元；應佔稅前
盈利則減少２９﹒５％至３３﹒５５億元，主因本年度入賬項目邊際利潤較低。於２０２２年底
，未入賬之自佔本港物業合約銷售總額約１２０﹒７２億元，當中約７１﹒９１億元預計可於
２０２３年入賬。
　　集團在市區舊樓重建項目方面（包括從市區重建局投得之項目），已購入全部及８０％以上
權益之自佔樓面面積合共約３３０萬平方呎，另有約６０萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作
２０２３年開售計劃。　
　　集團於本年度再購入約３２萬平方呎新界土地。然而，集團於元朗南及粉嶺所擁有約２４萬
平方呎土地，被政府以現金補償方式合共約４﹒２２億元，收回作公共用途。集團於２０２２年
底，計及被收回土地及土地儲備調整後，所持有之新界土地儲備約４５００萬平方呎，為本港擁
有最多新界土地之發展商。以自佔樓面面積計算，集團現時於本港擁有土地儲備約２５２０萬平
方呎。
　
＊內地物業銷售營業額增１５％＊
　
　　內地之應佔內地物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別約７７﹒９９億元、２１﹒９７億
元，較去年分別增加１５％及３７％。於２０２２年底，未入賬之自佔合約銷售總額約為
１１５﹒５１億元。當中約８５﹒４９億元預計可於２０２３年入賬。（ｒｈ）
　
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事21/03/2023
《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談　人幣即期創一周高
人氣文章財經熱話21/03/2023
受困歐美銀行危機大市不穩　ATMJ各有隱憂點部署？
人氣文章香港要聞21/03/2023
消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章專訪21/03/2023
【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章財經熱話21/03/2023
全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
人氣文章財經熱話21/03/2023
分析料聯儲局會加息0.25厘，儘管市場動盪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金