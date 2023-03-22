《運籌帷幄－梁業豪》仍須等待好淡大戶交換市場控制權

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。回顧近期股市發展，淡友大戶先利用投資者對美息再升空間

仍大的憂慮，將大市從高位推低，上周更藉著歐美銀行陸續出現嚴重問題，擺出將好友趕盡殺絕

之勢。從投資氣氛的角度來看，我們真的找不到支持短期新升浪可即時展開的因素，但大跌市中

亦總會有小升市，只待利好消息入市支持反彈浪運行而已。

本欄不敢斷言港股沒有機會下試ｉ浪起點，但認為可能性較低，除非另一個重大利淡消息出

現，或全球銀行危機惡化。我們沒有水晶球，不能預知短期反彈浪正式展開，只能從投資氣候變

化、圖表形勢變化與資金流向，判斷淡友大戶於低位的再攻能力和好友大戶的守關誠意。當兩者

交換了市場控制權後，而低位又見交投量激增的話，短期轉跌為升的日子便告來臨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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