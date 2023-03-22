美國擬加強支持小型銀行存戶，緊張緩解帶動恒指升逾５００點

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局開始議息會議，市場普遍預期加息０﹒２５厘。同

時美國財政部長耶倫提到，若再出現類似小型銀行遭遇擠提並有蔓延風險，採取對矽谷銀行和

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ類似的存款擔保措施是必要的。早前亦有傳美國正研究給所有銀

行存款上保險的方法，令美國ＶＩＸ恐慌指數回落至２１附近。外圍緊張情緒紓緩，帶動恒指一

度升超過５００點。

金融股市受惠延續升勢；滙控（００００５）升３﹒４７％，報５３﹒７元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅６﹒４４％；渣打（０２８８８）升４﹒９４％，報６２﹒７元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒３６％；友邦（０１２９９）升３﹒２１％，報

８０﹒３５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２１％；恒生（０００１１）升

１﹒６８％，報１１５元。



＊氣氛帶動科技股、內房股跟升＊



阿里（０９９８８）升４﹒４１％，報８４﹒０５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅６﹒１２％；京東集團（０９６１８）升４﹒１３％，報１５６﹒３元；騰訊（００７００）

升２﹒６２％，報３５２﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３２％；美團

（０３６９０）升０﹒９２％，報１３１﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１﹒８６％。

內房有追捧；龍湖（００９６０）升４﹒９３％，報２２﹒３５元；碧桂園（０２００７）

升５﹒８８％，報２﹒３４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒３４％；萬科企業

（０２２０２）升２﹒５３％，報１２﹒９８元。

現時，恒生指數報１９７４６，升４８７點或升２﹒５３％，主板成交３３７﹒６６億元。

國企指數報６７１４，升１６４點或升２﹒５１％。恒生科技指數報４０６２，升９７點或升

２﹒４６％。

即月期指新報１９７６４，升４９４點，高水１７點。即月國指期貨報６７２０，升１６５

點，高水６點。即月科指期貨新報４０６７，升１０２點，高水２３點。

上證綜合指數報３２７４，升１９點或升０﹒５９％，成交１３１０﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１１５０２，升７５點或升０﹒６６％，成交１９７１﹒９４億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １０﹒１６元 升６﹒９５％

碧桂園（０２００７） ２﹒３４元 升５﹒８８％

藥明生物（０２２６９） ５１﹒８５元 升５﹒４９％

龍湖（００９６０） ２２﹒３５元 升４﹒９３％

比亞迪（０１２１１） ２１１﹒８０元 升４﹒８５％

中聯通（００７６２） ５﹒７８元 升４﹒３３％

碧桂園服務（０６０９８） １３﹒５６元 升４﹒６３％

阿里（０９９８８） ８４﹒０５元 升４﹒４１％

京東集團（０９６１８） １５６﹒３０元 升４﹒１３％

李寧（０２３３１） ６０﹒９５元 升３﹒７４％

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（ｈｃ）

