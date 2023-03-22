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22/03/2023 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒７４億元，買盈富沽中芯

　　《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開１６９點，報１９４２８點。最高升５１６點報
１９７７５點，最低升１６９點報１９４２８點。恒指收報１９５９１點，升３３２點或
１﹒７３％。
　　北水全日淨流入３０﹒７４億元，增加２０３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１０６８﹒６５億元增加４﹒３％。其中港股通成交３２２﹒１億元，佔總成交
３０﹒１％。
　　盈富基金升１﹒７５％報１９﹒８元，北水淨買入１０﹒８億元；恒生中國企業升１﹒３％
報６７﹒０６元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升１﹒０５％報３４７﹒２元，北水淨買入
５﹒４億元。
　　中芯國際跌１﹒８２％報１８﹒３８元，北水淨賣出２﹒５億元；建設銀行升１﹒８％報
５﹒０９元，北水淨賣出２﹒４億元；美團升０﹒１５％報１３０﹒３元，北水淨賣出２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１０﹒８５
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒８４
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒３６
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　４﹒３６
　　嗶哩嗶哩　　　（０９６２６）　　　　　　２﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－２﹒５４
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒４２
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９７
　　東方甄選　　　（０１７９７）　　　　　－１﹒０７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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