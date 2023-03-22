【企業盈警】渝太（７５）料去年應佔綜合虧損擴大至最多４﹒９億

《經濟通通訊社２２日專訊》渝太地產（０００７５）公布，截至２０２２年１２月３１日

止年度，集團預期將會錄得股東應佔估計綜合虧損介乎約４﹒５億元至４﹒９億元，而上年同期

則錄得虧損１﹒２１億元。

估計虧損是由於受中國內地房地產市場下行趨勢所影響下，導致物業發展業務毛利率下降、

若干物業發展項目減值、物業發展相關財務及營運成本增加在２０２２年度獲確認所致。

（ｂｎ）

