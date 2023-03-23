《日出而作》美國聯儲局加息２５基點，美股下挫道指跌逾５３０點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３２０３０﹒１１ 跌 －５３０﹒４９ －１﹒６３％

標普５００ ３９３６﹒９７ 跌 －６５﹒９０ －１﹒６５％

納斯達克 １１６６９﹒９６ 跌 －１９０﹒１５ －１﹒６０％

倫敦富時１００ ７５６６﹒８４ 升 ３０﹒６２ ０﹒４１％

法蘭克福ＤＡＸ １５２１６﹒１９ 升 ２０﹒８５ ０﹒１４％

巴黎ＣＡＣ４０ ７１３１﹒１２ 升 １８﹒２１ ０﹒２６％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒４３，歐元兌美元１﹒０８５９



《公司業績》

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聯邦制藥（０３９３３）年度賺１５﹒８億人幣升六成，連特息共廿分

恒智（０８４０５）全年純利下跌２２％至３６５０萬元，派息１仙

金邦達寶嘉（０３３１５）全年純利升７％，連特別息派１６港仙

敏實（００４２５）全年純利升０﹒３％，派末期息０﹒５７８港元

健合國際（０１１１２）全年純利升２０％至６億人幣，息３８港仙

堡獅龍國際（００５９２）全年虧損降至１﹒３億元，不派息

亨得利（０３３８９）全年盈轉虧８００２萬人幣，不派息

威鋮國際（０１００２）中期虧損擴至８４０萬人幣，不派息

豐德麗控股（００５７１）全年虧損跌至８２４３萬元，不派息

新時代能源（００１６６）全年純利跌１３％至３億元，不派息

麗豐控股（０１１２５）中期虧損擴至１﹒８億元，不派息

味丹國際（０２３１７）全年盈轉虧４３９萬美元，不派息

復銳醫療科技（０１６９６）全年純利升２９％，派息１７﹒３港仙

利基控股（００２４０）全年純利升４８％至４﹒３億元，息１０﹒５仙

三生製藥（０１５３０）全年純利升１６％至１９億人幣，息１０港仙

惠記集團（００６１０）全年盈轉虧６７６萬元，不派息

九毛九（０９９２２）全年純利４９２８萬人幣，派息１港仙

非凡中國（０８０３２）全年純利跌８１％至８﹒５億元，不派息

揚宇科技（０８１１３）全年虧損擴至６８５５萬元，不派息

路勁基建（０１０９８）去年盈轉虧５億元，不派息

位元堂（００８９７）６６８０萬元售商舖租回，料收益４０７０萬元

ＩＮＴＥＲＲＡ（０７８０１）去年虧損１﹒４億元，不派息

培力農本方（０１４９８）去年虧損１﹒２億元，不派息

恒都集團（００７２５）去年純利跌１６％，派息３仙

南華集團（００４１３）去年純利７４７３萬元升１﹒４倍，不派息

天安中國（０００２８）去年純利升７％，派息２５仙

智傲控股（０８２８２）全年盈轉虧１１１３萬元，不派息

中彩網通控股（０８０７１）全年虧損降至９７５萬元，不派息

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《公司資訊》

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鄭州銀行（０６１９６）董事長王天宇、監事長趙麗娟辭任

渣打（０２８８８）歐洲再回購１８４﹒４萬股，累計購入近５０００萬股

亞洲聯網科技（００６７９）７４４３萬元購中行（０３９８８）債券

泛海酒店（００２９２）違規漏報近５億元售珠江票據

堃博醫療（０２２１６）自ＳＶＢ收到全部銀行餘額，財務正常

艾伯科技（０２７０８）委天機（０１５２０）主席李陽任執董兼副主席

永泰生物（０６９７８）醫淋巴瘤產品獲准臨床試驗

齊合環保（００９７６）主席李林輝辭任，委秦永明任執董兼主席

智富資源投資（００００７）建議２股併１股，每手改１萬股

金侖控股（０１７８３）折讓１５％發新股抵債及籌１８００萬元

固生堂（０２２７３）先舊後新折讓８％配股，淨籌５﹒４億元

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《國企紅籌》

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國銀金租（０１６０６）提供７億人幣融資租賃為期六年

升華蘭德（０８１０６）全年轉蝕１６１７萬人幣不派息

大悅城地產（００２０７）獲１﹒２７億美元定期貸款

京投交通（０１５２２）行政總裁辭任，執董劉瑜接任

金融街物業（０１５０２）１﹒５億元購置佳物業７０％

中廣核電力（０１８１６）防城港核電二期獲批上網電價

匯通達（０９８７８）５億人幣購董事長所持工程服務商

北京能源（００６８６）９﹒６億人幣購雲南水電商６６％

中國建材（０３３２３）旗下北新建材年度少賺１０﹒７％；附屬天山水泥去年純利跌６４％

首創鉅大（０１３２９）全年虧損擴至４億人幣，不派息

零跑汽車（０９８６３）去年虧損擴至５１億人幣不派息

中國鋁業（０２６００）去年少賺２７％，息３﹒６分

第一拖拉機（０００３８）去年純利６﹒８億人幣升５５％

華能國電（００９０２）去年虧損降至８０億人幣，不派息

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《神州民企》

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興科蓉（０６８３３）前業務總監李葉佳承認偽造文件

祥生控股（０２５９９）延遲刊登業績，４月３日起停牌

奇士達（０６９１８）延刊去年業績，料４月３日起停牌

好孩子國際（０１０８６）更換行政總裁

高鵬礦業（０２２１２）執董王若溪辭任，４月１日生效

金山軟件（０３８８８）旗下金山辦公擬發全球存託憑證

亨鑫科技（０１０８５）全年純利跌１１％，不派息

友誼時光（０６８２０）全年純利跌９１％，特息６港仙

寶寶樹（０１７６１）全年虧損擴至近５億人幣，不派息

摩比（００９４７）全年虧損跌至２﹒３億人幣，不派息

科濟藥業（０２１７１）去年虧損９億人幣，不派息

達力普（０１９２１）去年純利升８３％，派息４港仙

久泰邦達（０２７９８）去年多賺１﹒５倍息１２﹒５仙

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《國金頭條》

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耶倫打強心針美股續反彈，標普重奪４千點大關

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《神州期貨》

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大商所下調生豬期貨合約投機交易保證金至１２％

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《習普會》

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中俄稱解決烏克蘭危機須尊重各國安全關切，防陣營對抗

中俄簽深化全面戰略夥伴關係聲明，彼此為優先合作夥伴

中俄簽經濟合作重點方向，２０３０年前顯著提升貿易額

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《虛幣世界》

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比特幣反彈２８０００美元之上，市場料加息四份一厘

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《註冊發行》

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上交所２５日開

展全面實行註冊

制交易業務全網

測試

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《香港政情》

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鄭雁雄稱港粵合

作得天獨厚，風

光無限

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《香港要聞》

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消息指行會通過

三隧新收費方案

，政府今日交代

細節

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《其他消息》

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晉達稱金融機構

槓桿低，財政較

０８年穩

港鐵稱社會主流

意見冀票價以物

業利潤掛勾，強

調以嚴謹方法入

帳

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