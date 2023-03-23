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即市新聞

23/03/2023 07:46

《日出而作》美國聯儲局加息２５基點，美股下挫道指跌逾５３０點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　　（％）　
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　　紐約道瓊斯　　　３２０３０﹒１１　跌　－５３０﹒４９　－１﹒６３％
　　標普５００　　　　３９３６﹒９７　跌　　－６５﹒９０　－１﹒６５％
　　納斯達克　　　　１１６６９﹒９６　跌　－１９０﹒１５　－１﹒６０％
　　倫敦富時１００　　７５６６﹒８４　升　　　３０﹒６２　　０﹒４１％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１５２１６﹒１９　升　　　２０﹒８５　　０﹒１４％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７１３１﹒１２　升　　　１８﹒２１　　０﹒２６％
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　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒４３，歐元兌美元１﹒０８５９
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　聯邦制藥（０３９３３）年度賺１５﹒８億人幣升六成，連特息共廿分　
　　恒智（０８４０５）全年純利下跌２２％至３６５０萬元，派息１仙　　
　　金邦達寶嘉（０３３１５）全年純利升７％，連特別息派１６港仙　　　
　　敏實（００４２５）全年純利升０﹒３％，派末期息０﹒５７８港元　　
　　健合國際（０１１１２）全年純利升２０％至６億人幣，息３８港仙　　
　　堡獅龍國際（００５９２）全年虧損降至１﹒３億元，不派息　　　　　
　　亨得利（０３３８９）全年盈轉虧８００２萬人幣，不派息　　　　　　
　　威鋮國際（０１００２）中期虧損擴至８４０萬人幣，不派息　　　　　
　　豐德麗控股（００５７１）全年虧損跌至８２４３萬元，不派息　　　　
　　新時代能源（００１６６）全年純利跌１３％至３億元，不派息　　　　
　　麗豐控股（０１１２５）中期虧損擴至１﹒８億元，不派息　　　　　　
　　味丹國際（０２３１７）全年盈轉虧４３９萬美元，不派息　　　　　　
　　復銳醫療科技（０１６９６）全年純利升２９％，派息１７﹒３港仙　　
　　利基控股（００２４０）全年純利升４８％至４﹒３億元，息１０﹒５仙
　　三生製藥（０１５３０）全年純利升１６％至１９億人幣，息１０港仙　
　　惠記集團（００６１０）全年盈轉虧６７６萬元，不派息　　　　　　　
　　九毛九（０９９２２）全年純利４９２８萬人幣，派息１港仙　　　　　
　　非凡中國（０８０３２）全年純利跌８１％至８﹒５億元，不派息　　　
　　揚宇科技（０８１１３）全年虧損擴至６８５５萬元，不派息　　　　　
　　路勁基建（０１０９８）去年盈轉虧５億元，不派息　　　　　　　　　
　　位元堂（００８９７）６６８０萬元售商舖租回，料收益４０７０萬元　
　　ＩＮＴＥＲＲＡ（０７８０１）去年虧損１﹒４億元，不派息　　　　　
　　培力農本方（０１４９８）去年虧損１﹒２億元，不派息　　　　　　　
　　恒都集團（００７２５）去年純利跌１６％，派息３仙　　　　　　　　
　　南華集團（００４１３）去年純利７４７３萬元升１﹒４倍，不派息　　
　　天安中國（０００２８）去年純利升７％，派息２５仙　　　　　　　　
　　智傲控股（０８２８２）全年盈轉虧１１１３萬元，不派息　　　　　　
　　中彩網通控股（０８０７１）全年虧損降至９７５萬元，不派息　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　鄭州銀行（０６１９６）董事長王天宇、監事長趙麗娟辭任　　　　　　　
　　渣打（０２８８８）歐洲再回購１８４﹒４萬股，累計購入近５０００萬股
　　亞洲聯網科技（００６７９）７４４３萬元購中行（０３９８８）債券　　
　　泛海酒店（００２９２）違規漏報近５億元售珠江票據　　　　　　　　　
　　堃博醫療（０２２１６）自ＳＶＢ收到全部銀行餘額，財務正常　　　　　
　　艾伯科技（０２７０８）委天機（０１５２０）主席李陽任執董兼副主席　
　　永泰生物（０６９７８）醫淋巴瘤產品獲准臨床試驗　　　　　　　　　　
　　齊合環保（００９７６）主席李林輝辭任，委秦永明任執董兼主席　　　　
　　智富資源投資（００００７）建議２股併１股，每手改１萬股　　　　　　
　　金侖控股（０１７８３）折讓１５％發新股抵債及籌１８００萬元　　　　
　　固生堂（０２２７３）先舊後新折讓８％配股，淨籌５﹒４億元　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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國銀金租（０１６０６）提供７億人幣融資租賃為期六年　　　　　　　　　　　　　　　　
升華蘭德（０８１０６）全年轉蝕１６１７萬人幣不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
大悅城地產（００２０７）獲１﹒２７億美元定期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　
京投交通（０１５２２）行政總裁辭任，執董劉瑜接任　　　　　　　　　　　　　　　　　
金融街物業（０１５０２）１﹒５億元購置佳物業７０％　　　　　　　　　　　　　　　　
中廣核電力（０１８１６）防城港核電二期獲批上網電價　　　　　　　　　　　　　　　　
匯通達（０９８７８）５億人幣購董事長所持工程服務商　　　　　　　　　　　　　　　　
北京能源（００６８６）９﹒６億人幣購雲南水電商６６％　　　　　　　　　　　　　　　
中國建材（０３３２３）旗下北新建材年度少賺１０﹒７％；附屬天山水泥去年純利跌６４％
首創鉅大（０１３２９）全年虧損擴至４億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
零跑汽車（０９８６３）去年虧損擴至５１億人幣不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
中國鋁業（０２６００）去年少賺２７％，息３﹒６分　　　　　　　　　　　　　　　　　
第一拖拉機（０００３８）去年純利６﹒８億人幣升５５％　　　　　　　　　　　　　　　
華能國電（００９０２）去年虧損降至８０億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　興科蓉（０６８３３）前業務總監李葉佳承認偽造文件　
　　祥生控股（０２５９９）延遲刊登業績，４月３日起停牌
　　奇士達（０６９１８）延刊去年業績，料４月３日起停牌
　　好孩子國際（０１０８６）更換行政總裁　　　　　　　
　　高鵬礦業（０２２１２）執董王若溪辭任，４月１日生效
　　金山軟件（０３８８８）旗下金山辦公擬發全球存託憑證
　　亨鑫科技（０１０８５）全年純利跌１１％，不派息　　
　　友誼時光（０６８２０）全年純利跌９１％，特息６港仙
　　寶寶樹（０１７６１）全年虧損擴至近５億人幣，不派息
　　摩比（００９４７）全年虧損跌至２﹒３億人幣，不派息
　　科濟藥業（０２１７１）去年虧損９億人幣，不派息　　
　　達力普（０１９２１）去年純利升８３％，派息４港仙　
　　久泰邦達（０２７９８）去年多賺１﹒５倍息１２﹒５仙
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　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　耶倫打強心針美股續反彈，標普重奪４千點大關
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　　　　　　　　　　《神州期貨》　
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　　大商所下調生豬期貨合約投機交易保證金至１２％
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　　　　　　　　　　　　《習普會》　
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　　中俄稱解決烏克蘭危機須尊重各國安全關切，防陣營對抗
　　中俄簽深化全面戰略夥伴關係聲明，彼此為優先合作夥伴
　　中俄簽經濟合作重點方向，２０３０年前顯著提升貿易額
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　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　比特幣反彈２８０００美元之上，市場料加息四份一厘
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　　　　　　　　　　　　　　　《註冊發行》　
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　　上交所２５日開
　　展全面實行註冊
　　制交易業務全網
　　測試　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《香港政情》　
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　　鄭雁雄稱港粵合
　　作得天獨厚，風
　　光無限　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《香港要聞》　
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　　消息指行會通過
　　三隧新收費方案
　　，政府今日交代
　　細節　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　晉達稱金融機構
　　槓桿低，財政較
　　０８年穩　　　
　　港鐵稱社會主流
　　意見冀票價以物
　　業利潤掛勾，強
　　調以嚴謹方法入
　　帳　　　　　　
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