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即市新聞

23/03/2023 07:50

《國金頭條》鮑威爾和耶倫對市場雙重打擊，道指暴跌５３０點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局周三（２２日）如預期加息２５基點，至４﹒７５
－５厘，為２００７年１０月以來最高水平。
　　主席鮑威爾強調必要時將再次加息，澆熄市場對聯儲局可能停止加息周期的憧憬。與此同時
，美國財長耶倫表示，政府沒有考慮給所有銀行存款提供保險，這導致金融股下挫，進而拖累整
個大盤。
　　鮑威爾和耶倫的言論對美股造成雙重打擊。道指下跌５３０﹒４９點，或１﹒６％，報
３２０３０﹒１１點。標普５００下跌６５﹒９點，或１﹒７％，再次跌破４０００點關卡，報
３９３６﹒９７點。納指下跌１９０﹒１５點，或１﹒６％，報１１６６９﹒９６點。
　　ＫＢＷ銀行指數回落，第一共和銀行收盤重挫近１６％。市場分析指，鮑威爾在記者會上指
銀行體系穩健，但耶倫似乎在唱反調。她對存款保險的評論令投資者不安，擔心銀行業動盪不會
很快消失。
　
＊美元連跌５日，油價升破７０美元＊
　
　　美元跌至５周低點，美匯指數於紐約尾盤跌０﹒７％，至１０２﹒５３，為連續第５天下跌
，為２０２１年４月以來最長連跌紀錄。歐元兌美元一度上漲１﹒３％至１﹒０９１２，為２月
３日以來最高。
　　英國通脹數據４個月來意外再次加速，英鎊兌美元上漲０﹒６％至１﹒２２８４。美元兌日
圓一度下跌１﹒１％至１３１﹒０３。
　　黃金和油價走強。紐約期金上漲８﹒５美元，或０﹒４％，報每盎司１９４９﹒６美元。油
價一周以來結算價首次升破７０美元關口。紐約期油漲１﹒２３美元，報每桶７０﹒９美元。布
蘭特期油上漲１﹒３７美元，報每桶７６﹒６９美元。（ｊｆ）

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