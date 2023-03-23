《盤後部署》恒指料上試２０８００，聯想大陽燭爆上先挑戰９元

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，聯邦基金利率目標區間升到

４﹒７５至５厘。會後聲明提到，一些額外的政策收緊可能是適當的做法，令貨幣政策達到足夠

限制性，通脹率一段時間後回復到２％。

隔晚美股尾市跌幅擴大，道指收跌５３０點；納指收跌１９０點；標普５００收跌６５點。

香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個基點至５﹒２５厘，即時生效

。

港股上升，恒生指數收報２００４９，升４５８點或升２﹒３４％，主板成交

１２９４﹒３３億元。國企指數收報６８３６，升１９６點或升２﹒９６％。恒生科技指數收報

４１９８，升１８９點或升４﹒７４％。

技術走勢方面，恒指今日以大陽燭炒上，一口氣重奪２０及２５０天線，短期料向５０天線

約２０８０１進發。

上證綜合指數收報３２８６，升２０點或升０﹒６４％，成交４２６５﹒６５億元人民幣。

深證成份指數收報１１６０５，升１０８點或升０﹒９４％，成交２７８０﹒３０億元人民幣。



＊東方海外升近１７％，騰訊漲逾８％



藍籌股方面，東方海外（００３１６）收升１６﹒５５％，報１５２﹒１元，該股成交約

６２９萬股，涉資９﹒５３億元，盤中高見１５７元，最低見１４０﹒２元；美團

（０３６９０）升８﹒２９％，收報１４１﹒１元；騰訊（００７００）升８﹒１８％，收報

３７５﹒６元；小米（０１８１０）升７﹒１９％，收報１２﹒２２元。

另外，舜宇光學科技（０２３８２）收升５﹒７％，報９７﹒３５元，該股成交約８９５萬

股，涉資８﹒５８億元，盤中高見９７﹒８５元，最低見９２﹒１元；阿里（０９９８８）升

４﹒０４％，收報８６﹒２元；網易（０９９９９）升３﹒９６％，收報１３９﹒３元；京東集

團（０９６１８）升３﹒８６％，收報１５８﹒８元。



＊石藥逆市收跌７％＊



另一方面，石藥集團（０１０９３）逆市跌７﹒３１％，收報７﹒７４元，該股成交約

１﹒２１億股，涉資９﹒３５億元，盤中高見８﹒２８元，最低見７﹒５７元；新奧能源

（０２６８８）跌３﹒５８％，收報１０２﹒２元。

聯想集團（００９９２）收升１１﹒３９％，報８﹒１２元，該股成交約２﹒０９億股，涉

資１６﹒５５億元，盤中高見８﹒２５元，最低見７﹒３６元。

聯想集團宣布，將基於新一代ＮＶＩＤＩＡ ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ系統級芯片（ＳｏＣ）

，自主研發最新一代車載域控制器平台。聯想集團是第一家採用ＮＶＩＤＩＡ（英偉達）

ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ平台的Ｔｉｅｒ １公司。未來，基於ＤＲＩＶＥ Ｔｈｏｒ的域控平台

架構將成為聯想車計算的高端核心產品線，預計相關產品將於２０２５年初量產。

技術走勢方面，聯想今日走勢凌厲，大陽燭爆上，一度高見８﹒２５元，周線圖顯示，起碼

會見９元，升越此關挑戰２０２１年４月高位１０﹒９元，跌穿７﹒３元止蝕。（ｋｙ）

