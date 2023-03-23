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即市新聞

23/03/2023 10:48

《窩輪豪情－梁業豪》談（ｂ）浪內的ａ－ｂ－ｃ三個浪

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
非必需性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
騰訊（００７００）、東方海外（００３１６）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，
則宜首選港鐵（０００６６）、新奧能源（０２６８８）與電能實業（００００６）。
　　港股於上月２８日的反彈浪只維持了五個交易日，最終只引來了更多沽盤。如今大市再有跡
象回升，究竟無屬於超短線反彈，還是短線反彈，可以從能否形成「一浪高於一浪」的形勢看得
出來。若成功，自本周一（２０日）恒指低位１８８２９起的升浪將屬於（ｂ）浪反彈，可被細
分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪。須注意者，為（ｂ）－ａ浪升得愈高，日級的（ｂ）－ｃ浪，
即整個（ｂ）浪的終點會愈高。本欄認為，該終點若能位於（ａ）浪跌腷的０﹒６１８倍量度升
幅水平附近，已算十分理想。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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