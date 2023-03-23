《異動股》電視廣播飆３０％，附屬與優酷簽定合作框架協議

《經濟通通訊社２３日專訊》電視廣播（００５１１）現價升２９﹒８％，報９﹒５４元，

該股成交約１４９９萬股，涉資１﹒２９億元。盤中高見９﹒９８元。

ＴＶＢ官微發布消息，宣布附屬公司７７工作室有限公司（７７工作室）及上海翡翠東方傳

播有限公司（ＴＶＢＣ）與阿里巴巴集團旗下大型在線視頻平台優酷簽署合作框架協議，雙方將

發揮各自優勢，達至協同效益。

根據協議，合約期為兩年，７７工作室將為優酷平台提供多部採購劇、ＴＶＢＣ則提供

ＴＶＢ同步劇以及庫存劇，ＴＶＢ預計，合共可帶來約值人民幣７億元收益。

現時，恒生指數報１９５５６，跌３５點或跌０﹒１８％，主板成交３１１﹒２４億元。國

企指數報６６４５，升５點或升０﹒０８％。恒生科技指數報４０１７，升８點或升０﹒２１％

。

即月期指新報１９５６６，跌３６點，高水１０點。即月國指期貨報６６５５，升１３點，

高水１０點。即月科指期貨新報４０２３，升５點，高水１０點。

上證綜合指數報３２６３，跌１點或跌０﹒０６％，成交１３０７﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１１５１８，升２１點或升０﹒１８％，成交１９９７﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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電視廣播（００５１１） ９﹒５４元 升２９﹒８０％

邵氏兄弟控股（００９５３） ０﹒２９元 升２５﹒５４％

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（ｈｃ）

