  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2023 16:07

《欣勢利導－陳欣》聯儲鴿派加息，美元前景堪憂

　　《欣勢利導》今日（２３日）凌晨美聯儲公布議息結果，如市場預期加息２５個基點，聯邦
基金利率目標區間上調至４﹒７５－５％，為過去一年第９次升息。本次會議整體偏向鷹派，點
陣圖顯示今年目標利率維持５－５﹒２５％不變，而主席鮑威爾亦在新聞發布會強調年內貨幣政
策不會轉向。然而，由於會後聲明中刪除了「持續加息」的措辭，市場認為是次議息「鷹」中帶
「鴿」，甚至堅信因銀行業危機陰影及經濟衰退等不確定性，預測美聯儲下半年或會減息。筆者
認為，現時美國陷入流動性風險，而經濟狀況亦不理想，聯儲局理應實施相對寬鬆的貨幣政策以
避免經濟「硬著陸」，但寬鬆不止減息一個方法，而事實上美聯儲在三間銀行接連崩潰後，已迅
速推出融資總額約４﹒４萬億元的銀行定期融資計劃（ＢＴＦＰ），其規模甚至超過之前新冠疫
情間的經濟刺激計劃，所以美聯儲此輪操作等同「放水」，可視為變相減息。
　　雖然市場對經濟衰退及金融危機等憂慮有助於提高美元的避險需求，但美聯儲再度大幅增加
美元供應，無疑將對匯價造成壓力。技術上，美元已跌穿１０３支持，下個支持看１０１﹒５。
由於基本因素長線利淡美元，年內再度測試１００整數關口機率增加。《資深外匯分析師　陳欣

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2023
美再加息港銀未跟股價調整難免？港息近見頂利樓市？
人氣文章市場動向23/03/2023
大新銀行主辦網上講座「港股美股展望 反攻致勝的關鍵時刻」圓滿舉行
人氣文章財經熱話23/03/2023
騰訊業績對辦增派息大行紛升目標　股價再飆逾半成仍可撲入？
人氣文章財經熱話23/03/2023
《午市前瞻》鮑威爾言論出於期望管理 東方海外派息多反削投資額
人氣文章香港要聞23/03/2023
公立醫院及院舍周六起撤銷快測要求
人氣文章大行報告23/03/2023
【大行炒D乜】騰訊績後大行齊叫Buy　最牛花旗睇$520
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金