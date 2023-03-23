《欣勢利導－陳欣》聯儲鴿派加息，美元前景堪憂

《欣勢利導》今日（２３日）凌晨美聯儲公布議息結果，如市場預期加息２５個基點，聯邦

基金利率目標區間上調至４﹒７５－５％，為過去一年第９次升息。本次會議整體偏向鷹派，點

陣圖顯示今年目標利率維持５－５﹒２５％不變，而主席鮑威爾亦在新聞發布會強調年內貨幣政

策不會轉向。然而，由於會後聲明中刪除了「持續加息」的措辭，市場認為是次議息「鷹」中帶

「鴿」，甚至堅信因銀行業危機陰影及經濟衰退等不確定性，預測美聯儲下半年或會減息。筆者

認為，現時美國陷入流動性風險，而經濟狀況亦不理想，聯儲局理應實施相對寬鬆的貨幣政策以

避免經濟「硬著陸」，但寬鬆不止減息一個方法，而事實上美聯儲在三間銀行接連崩潰後，已迅

速推出融資總額約４﹒４萬億元的銀行定期融資計劃（ＢＴＦＰ），其規模甚至超過之前新冠疫

情間的經濟刺激計劃，所以美聯儲此輪操作等同「放水」，可視為變相減息。

雖然市場對經濟衰退及金融危機等憂慮有助於提高美元的避險需求，但美聯儲再度大幅增加

美元供應，無疑將對匯價造成壓力。技術上，美元已跌穿１０３支持，下個支持看１０１﹒５。

由於基本因素長線利淡美元，年內再度測試１００整數關口機率增加。《資深外匯分析師 陳欣

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